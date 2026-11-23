Η Deirdre Keane είχε ήδη στο ενεργητικό της περισσότερους από 60 μαραθωνίους, όταν έθεσε έναν νέο στόχο: να ολοκληρώσει μέσα στην ίδια χρονιά και τους επτά αγώνες της σειράς World Marathon Majors. Αυτό που δεν είχε υπολογίσει ήταν ότι θα έτρεχε τους περισσότερους από αυτούς, ενώ ήταν έγκυος.Στις αρχές Νοεμβρίου, η 38χρονη νοσηλεύτρια και σύμβουλος διοίκησης συμμετείχε στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, στην 34η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της. Ήταν ο έβδομος μαραθώνιος που ολοκλήρωνε περιμένοντας το πρώτο της παιδί και ο τελευταίος που χρειαζόταν για να πετύχει τον στόχο της. Η σειρά World Marathon Majors περιλαμβάνει επίσης τους αγώνες της Βοστώνης, του Λονδίνου, του Βερολίνου, του Σικάγο, του Σίδνεϊ και του Τόκιο.Η Keane τερμάτισε στη Νέα Υόρκη σε 4 ώρες, 6 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα, με μέσο ρυθμό 9 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα ανά μίλι, σύμφωνα με τα στοιχεία των New York Road Runners. Το 2025 είχε ολοκληρώσει την ίδια διαδρομή σε λίγο περισσότερο από τρεις ώρες.