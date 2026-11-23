Αν κάποιος μας έλεγε πριν από μερικά χρόνια ότι θα αφιερώναμε δέκα λεπτά από τη βραδινή μας ρουτίνα φορώντας μια φωτεινή μάσκα που θυμίζει κάτι ανάμεσα σε ταινία επιστημονικής φαντασίας και διαστημικό εξοπλισμό, πιθανότατα θα δυσκολευόμασταν να τον πιστέψουμε. Κι όμως, οι LED μάσκες προσώπου έχουν καταφέρει να μετατραπούν από μια θεραπεία που συναντούσαμε κυρίως στα ιατρεία των δερματολόγων και στα εξειδικευμένα κέντρα αισθητικής σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα εργαλεία περιποίησης στο σπίτι.Tα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γεμίσει με βίντεο που υπόσχονται πιο λαμπερή, σφριγηλή και νεανική επιδερμίδα, χωρίς βελόνες, επεμβατικές θεραπείες ή ιδιαίτερη προσπάθεια, πόσα από αυτά όμως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα; Η θεραπεία με κόκκινο φως δεν αποτελεί μια ακόμη τάση που γεννήθηκε αποκλειστικά στο TikTok, αλλά βασίζεται σε μια επιστημονικά μελετημένη τεχνολογία, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε ορισμένες εφαρμογές. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι όλες οι μάσκες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο ή ότι μπορούν να αντικαταστήσουν τις καθιερωμένες θεραπείες περιποίησης.