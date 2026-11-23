ΗKate Middleton μοιράστηκε μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή από την περιπέτεια της υγείας της, έχοντας στο πλευρό της τον μικρότερο αδελφό της, James Middleton. Στο τρέιλερ του νέου ντοκιμαντέρ της με τίτλο «Heal», η πριγκίπισσα της Ουαλίας αποκαλύπτει ότι δεν χτύπησε ποτέ το καμπανάκι που συνηθίζεται να χτυπούν οι ασθενείς και σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της αντικαρκινικής θεραπείας. Η εξομολόγησή της προκαλεί μια τρυφερή αντίδραση από τον αδελφό της, ο οποίος τη συνοδεύει σε ένα μέρος της ορειβατικής διαδρομής που πραγματοποίησε.«Δεν είναι παράδοση να χτυπάτε το καμπανάκι όταν φεύγετε από το Royal Marsden;» τη ρωτά ο James, αναφερόμενος στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε θεραπεία. «Ναι, αλλά εγώ δεν χτύπησα το καμπανάκι», απαντά η Kate. «Τότε, ίσως αυτό να είναι το δικό σου καμπανάκι», της λέει εκείνος, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.Η συζήτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς τη στενή σχέση των δύο αδελφών και μια υπόσχεση που είχαν δώσει ο ένας στον άλλο κατά τη διάρκεια της θεραπείας της Kate.Όταν η πριγκίπισσα ανακοίνωσε τη διάγνωσή της τον Μάρτιο του 2024, ο James είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή του μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, συνοδευόμενη από μια παιδική φωτογραφία τους.«Έχουμε ανέβει πολλά βουνά μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Ως οικογένεια, θα ανέβουμε και αυτό μαζί σου», είχε γράψει, δίνοντας μια υπόσχεση που έμελλε να γίνει πραγματικότητα.