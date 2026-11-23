Η Rosalía συνδύασε μια μεταξωτή τουαλέτα Maison Margiela με ένα λευκό πουλί σε φυσικό μέγεθος στα μαλλιά
Η Rosalía συνδύασε μια μεταξωτή τουαλέτα Maison Margiela με ένα λευκό πουλί σε φυσικό μέγεθος στα μαλλιά
Στα Los40 Music Awards στη Βαρκελώνη, η τραγουδίστρια συνδύασε το εντυπωσιακό αξεσουάρ υψηλής ραπτικής του Robert Wun με μια λευκή πλισέ τουαλέτα που δημιουργήθηκε ειδικά για εκείνη.
Στα Los40 Music Awards στη Βαρκελώνη, η τραγουδίστρια συνδύασε το εντυπωσιακό αξεσουάρ υψηλής ραπτικής του Robert Wun με μια λευκή πλισέ τουαλέτα που δημιουργήθηκε ειδικά για εκείνη.
ΗRosalía έφτασε στα Los40 Music Awards Santander 2026 στη Βαρκελώνη με μια λευκή μεταξωτή τουαλέτα Maison Margiela, ραμμένη ειδικά για εκείνη, και ένα αξεσουάρ που θα ζήλευε η Carrie Bradshaw. Στα μαλλιά της, ένα λευκό πουλί σε φυσικό μέγεθος, δημιουργία του Robert Wun, έμοιαζε να προσγειώνεται την ώρα που η τραγουδίστρια περπατούσε στο κόκκινο χαλί.
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