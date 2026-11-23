Στα Los40 Music Awards στη Βαρκελώνη, η τραγουδίστρια συνδύασε το εντυπωσιακό αξεσουάρ υψηλής ραπτικής του Robert Wun με μια λευκή πλισέ τουαλέτα που δημιουργήθηκε ειδικά για εκείνη.