Μαύροι κύκλοι: Ποιο προϊόν μακιγιάζ τους καλύπτει πραγματικά;

Concealer, κορέκτορας ή προϊόν λάμψης: Τι κάνει ακριβώς το καθένα και πώς θα πετύχουμε ένα φυσικό αποτέλεσμα;

Οι μαύροι κύκλοι, οι δυσχρωμίες και η θαμπή όψη κάτω από τα μάτια είναι μερικά από τα πιο συνηθισμένα ζητήματα που μας απασχολούν στο μακιγιάζ. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, τα προϊόντα που υπόσχονται πιο φωτεινό και ξεκούραστο βλέμμα έχουν πολλαπλασιαστεί, με αποτέλεσμα να μην είναι πάντα εύκολο να καταλάβουμε ποιο χρειαζόμαστε πραγματικά.



Concealer, color corrector και brightener έχουν διαφορετικό ρόλο, ακόμη κι αν συχνά τα χρησιμοποιούμε σαν να κάνουν την ίδια δουλειά. Τι ακριβώς προσφέρει το καθένα και πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε για ένα φυσικό αποτέλεσμα;

08.11.2026, 10:00