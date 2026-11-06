Κρέμα νύχτας: Γιατί είναι απαραίτητη στη βραδινή μας ρουτίνα περιποίησης;

Δεν είναι τυχαίο που τον αποκαλούμε beauty sleep! Ο ύπνος αποτελεί έναν από τους πιο δυνατούς συμμάχους της ομορφιάς μας, καθώς κατά τη διάρκειά του η επιδερμίδα ενεργοποιεί τους δικούς της μηχανισμούς ανανέωσης και επανόρθωσης. Όσο εμείς βλέπουμε ακόμη ένα επεισόδιο από την αγαπημένη μας σειρά ή απολαμβάνουμε μερικές ώρες ξεκούρασης, η επιδερμίδα μας συνεχίζει τη δική της δουλειά, έχοντας ανάγκη από επιπλέον ενυδάτωση για να διατηρήσει την ελαστικότητα και τη φρεσκάδα της.

Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η κρέμα νύχτας. Με πιο πλούσια υφή και συστατικά που στοχεύουν στην ενυδάτωση, τις λεπτές γραμμές και τις δυσχρωμίες, μπορεί να γίνει ένα από τα πιο χρήσιμα “όπλα” της βραδινής skincare routine μας. Και κάπως έτσι, οι ώρες που περνάμε με κλειστά μάτια αποκτούν ένα μικρό beauty bonus.