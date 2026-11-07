Έφηβη κρατούταν αιχμάλωτη για περισσότερες από 500 ημέρες - Zήτησε βοήθεια μέσα από διαδικτυακό παιχνίδι
MARIE CLAIRE

Έφηβη κρατούταν αιχμάλωτη για περισσότερες από 500 ημέρες - Zήτησε βοήθεια μέσα από διαδικτυακό παιχνίδι

Η 17χρονη Kylie Arellano αγνοούταν από τον Μάιο του 2025

Έφηβη κρατούταν αιχμάλωτη για περισσότερες από 500 ημέρες - Zήτησε βοήθεια μέσα από διαδικτυακό παιχνίδι
Μια έφηβη που κρατούταν αιχμάλωτη για περισσότερες από 500 ημέρες διασώθηκε όταν αποκάλυψε σε ένα άλλο ανήλικο παιδί, με το οποίο έπαιζε ένα διαδικτυακό παιχνίδι, ότι βρισκόταν σε ομηρία. Η 17χρονη Kylie Arellano αγνοούταν από το σπίτι της στη Γιούτα από τον Μάιο του 2025, μέχρι που, τον περασμένο μήνα, άρχισε να συνομιλεί με έναν συμπαίκτη της στο διαδικτυακό παιχνίδι Among Us, σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ του Newsweek.

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