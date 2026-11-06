Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Logan» που αποκάλυψε ότι της προσέφεραν ναρκωτικά σε πάρτι του Χόλιγουντ όταν ήταν 11 ετών

ΗDafne Keen αποκάλυψε ότι της είχαν προσφέρει κοκαΐνη σε πάρτι του Hollywood, όταν ήταν μόλις 11 ετών. Στο επεισόδιο της 3ης Νοεμβρίου του podcast «Inside of You», η 21χρονη σήμερα ηθοποιός, γνωστή από την ταινία «Logan», εξήγησε ότι δεν έχει μεθύσει ποτέ σε σημείο να ξυπνήσει με hangover. Όπως ανέφερε, η απόφασή της να απέχει από το αλκοόλ και τις ουσίες συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με όσα είχε δει να συμβαίνουν στη σκηνή των πάρτι του Los Angeles, ήδη από την παιδική της ηλικία.«Είμαι πολύ αυστηρή με αυτό το θέμα, γιατί, ως παιδί ηθοποιός, είχα δει πολλά από όλα αυτά και δεν με ενδιέφερε καθόλου να τα δοκιμάσω», είπε. «Μου προσέφεραν κοκαΐνη σε πάρτι που διοργανώνονταν μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων. Ήμουν πραγματικά μικρή. 11, 12, 13 ετών. Είχα δει τι συνέβαινε και σκεφτόμουν: “Δεν με ενδιαφέρει καθόλου όλο αυτό”».Όπως διευκρίνισε, ευτυχώς, επέλεγε να λέει πάντα όχι.