Ο Pierpaolo Piccioli αποχωρεί από τον οίκο Balenciaga μετά από μόλις 16 μήνες
MARIE CLAIRE

Ο Pierpaolo Piccioli αποχωρεί από τον οίκο Balenciaga μετά από μόλις 16 μήνες

Ο οίκος θα ανακοινώσει σύντομα ποιος θα αναλάβει την καλλιτεχνική του διεύθυνση.

Ο Pierpaolo Piccioli αποχωρεί από τον οίκο Balenciaga μετά από μόλις 16 μήνες

Οκύκλος του Pierpaolo Piccioli στον Balenciaga κλείνει λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά την άφιξή του. Ο παρισινός οίκος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ιταλό σχεδιαστή, προσθέτοντας μία ακόμη αλλαγή στη διαδοχή προσώπων που αναδιαμορφώνει τα τελευταία χρόνια τη δημιουργική ηγεσία της μόδας.

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