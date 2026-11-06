Ο Pierpaolo Piccioli αποχωρεί από τον οίκο Balenciaga μετά από μόλις 16 μήνες
Ο Pierpaolo Piccioli αποχωρεί από τον οίκο Balenciaga μετά από μόλις 16 μήνες
Ο οίκος θα ανακοινώσει σύντομα ποιος θα αναλάβει την καλλιτεχνική του διεύθυνση.
Ο οίκος θα ανακοινώσει σύντομα ποιος θα αναλάβει την καλλιτεχνική του διεύθυνση.
Οκύκλος του Pierpaolo Piccioli στον Balenciaga κλείνει λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά την άφιξή του. Ο παρισινός οίκος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ιταλό σχεδιαστή, προσθέτοντας μία ακόμη αλλαγή στη διαδοχή προσώπων που αναδιαμορφώνει τα τελευταία χρόνια τη δημιουργική ηγεσία της μόδας.
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