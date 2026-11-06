Σιλβέστερ Σταλόνε για τη σύζυγό του, Τζένιφερ Φλάβιν: Είμαι ευγνώμων που είναι κάθε μέρα στο πλευρό μου
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Σιλβέστερ Σταλόνε Τζένιφερ Φλάβιν ανάρτηση

Σιλβέστερ Σταλόνε για τη σύζυγό του, Τζένιφερ Φλάβιν: Είμαι ευγνώμων που είναι κάθε μέρα στο πλευρό μου

Ο 79χρονος ηθοποιός και η 58χρονη σύζυγός του είναι παντρεμένοι από το 1997

Σιλβέστερ Σταλόνε για τη σύζυγό του, Τζένιφερ Φλάβιν: Είμαι ευγνώμων που είναι κάθε μέρα στο πλευρό μου
Ιωάννα Μαρίνου
Μια αφιέρωση στη σύζυγό του, Τζένιφερ Φλάβιν έκανε ο Σιλβέστερ Σταλόνε δηλώνοντας δημόσια ευγνώμων που είναι όλα αυτά τα χρόνια στο πλευρό του.

Ο 79χρονος ηθοποιός δημοσίευσε τα ξημερώματα της Παρασκευή 6 Νοεμβρίου τρεις κοινές φωτογραφίες τους στα social media, συνοδεύοντάς τις με ένα μήνυμα αγάπης και ευγνωμοσύνης. «Είμαι τόσο ευγνώμων που έχω την Τζένιφερ στο πλευρό μου κάθε μέρα» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Δείτε την ανάρτησή του


Σιλβέστερ Σταλόνε για τη σύζυγό του, Τζένιφερ Φλάβιν: Είμαι ευγνώμων που είναι κάθε μέρα στο πλευρό μου
Σιλβέστερ Σταλόνε για τη σύζυγό του, Τζένιφερ Φλάβιν: Είμαι ευγνώμων που είναι κάθε μέρα στο πλευρό μου

Ο Σταλόνε και η 58χρονη  Φλάβιν παντρεύτηκαν στις 17 Μαΐου του 1997 και έχουν αποκτήσει μαζί τρεις κόρες, τη Σοφία, τη Σιστίν και τη Σκάρλετ.
Ιωάννα Μαρίνου

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