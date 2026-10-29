Elinor Haircut: Το κούρεμα που συνδυάζει τον ρομαντισμό της Jane Austen με τις τάσεις του σήμερα

Οι φράντζες που αγκαλιάζουν το πρόσωπο και οι χαλαροί κυματισμοί δημιουργούν ένα κούρεμα με διαχρονική γοητεία.



Λίγη Jane Austen, λίγο ρομαντισμός και μαλλιά με ανεπιτήδευτους κυματισμούς. Το Elinor haircut φέρνει την αισθητική μιας άλλης εποχής στο σήμερα και μας δίνει έμπνευση για το φθινοπωρινό μας κούρεμα. Η Daisy Edgar Jones το έχει ήδη υιοθετήσει, συνδυάζοντας τις μακριές φράντζες με χαλαρές μπούκλες και μια ελαφρώς ατημέλητη υφή.



Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί ως Elinor Dashwood στην πιο πρόσφατη κινηματογραφική μεταφορά του Λογική και Ευαισθησία, φέρνει στοιχεία της ηρωίδας της στις εμφανίσεις της κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας. Με έμπνευση από την εποχή της Jane Austen, τα μαλλιά της συνδυάζουν ρομαντικές λεπτομέρειες με ένα σύγχρονο κούρεμα που δεν δείχνει υπερβολικά επιμελημένο.

29.10.2026, 17:00