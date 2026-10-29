Η Σιένα Μίλερ και ο σύντροφός της, Όλι Γκριν, σε μία κοινή εμφάνιση - Τα κομψά look

ΗSienna Miller μάς έδωσε ένα ακόμη μάθημα ανεπιτήδευτης κομψότητας στο gala της Airbnb.org, επιλέγοντας μια εμφάνιση που συνδύαζε τη ρομαντική αισθητική με τις σύγχρονες σχεδιαστικές λεπτομέρειες. H ηθοποιός προτίμησε μια ανάλαφρη, θηλυκή σιλουέτα, με τις ιδιαίτερες γραμμές του φορέματος να χαρίζουν στο look ξεχωριστό χαρακτήρα.