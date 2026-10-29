Η Σιένα Μίλερ και ο σύντροφός της, Όλι Γκριν, σε μία κοινή εμφάνιση - Τα κομψά look
Η Σιένα Μίλερ και ο σύντροφός της, Όλι Γκριν, σε μία κοινή εμφάνιση - Τα κομψά look
Με φόρεμα Alberta Ferretti
ΗSienna Miller μάς έδωσε ένα ακόμη μάθημα ανεπιτήδευτης κομψότητας στο gala της Airbnb.org, επιλέγοντας μια εμφάνιση που συνδύαζε τη ρομαντική αισθητική με τις σύγχρονες σχεδιαστικές λεπτομέρειες. H ηθοποιός προτίμησε μια ανάλαφρη, θηλυκή σιλουέτα, με τις ιδιαίτερες γραμμές του φορέματος να χαρίζουν στο look ξεχωριστό χαρακτήρα.
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