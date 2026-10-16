Για την Κendall Jenner το να είσαι λεσβία είναι πιο διασκεδαστικό - «Οι άντρες είναι χάλια» (βίντεο)

Η Kendall Jenner μίλησε για την προσωπική της ζωή σε μια συζήτηση με την Cara Delevingne στο show The Kardashians, αποκαλύπτοντας ότι δεν θα είχε αντίρρηση να δοκιμάσει κάτι με μια γυναίκα, αν και, όπως διευκρίνισε, δεν έχει νιώσει ποτέ σεξουαλική έλξη για γυναίκες.Το 30χρονo μοντέλο, που κρατά συνήθως την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αναφέρθηκε και στις φήμες που τη θέλουν να έχει υπάρξει ζευγάρι με τη στενή φίλη της. Η συζήτηση προβλήθηκε στο επεισόδιο της 15ης Οκτωβρίου της σειράς, ενώ είχε πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2025, στα παρασκήνια της επίδειξης της L’Oréal Paris στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.