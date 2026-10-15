Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Απατεώνες στη Φωκίδα παρίσταναν τους λογιστές και άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα με το κόλπο του «δορυφόρου της εφορίας»
Απατεώνες στη Φωκίδα παρίσταναν τους λογιστές και άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα με το κόλπο του «δορυφόρου της εφορίας»
Έπεισαν δύο πολίτες να αφήσουν σακούλες με χρήματα και τιμαλφή έξω από τα σπίτια τους για να καταγραφούν δήθεν από δορυφόρο – Δύο συλλήψεις στην Αττική
Μια ασυνήθιστη μέθοδο εξαπάτησης χρησιμοποιούσαν μέλη εγκληματικής ομάδας στη Φωκίδα, καθώς παρίσταναν τους λογιστές και έπειθαν τα θύματά τους ότι χρήματα και κοσμήματα έπρεπε να καταγραφούν από δήθεν «δορυφόρο της εφορίας».
Με αυτό το πρόσχημα κατάφεραν να εξαπατήσουν δύο πολίτες στις 24 Σεπτεμβρίου 2026, πείθοντάς τους να τοποθετήσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας σε σακούλες και να τις αφήσουν σε εξωτερικό χώρο των κατοικιών τους.
Στη συνέχεια, συνεργός των δραστών παραλάμβανε τις σακούλες χωρίς να έρχεται σε επαφή με τα θύματα.
Οι δύο υποθέσεις εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δωρίδος, οι οποίοι κατάφεραν να ταυτοποιήσουν δύο ημεδαπούς ως μέλη της εγκληματικής ομάδας.
Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν το απόγευμα της Δευτέρας (12/10) σε περιοχή της Αττικής από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, στο πλαίσιο ελέγχων.
Κατά την αστυνομική έρευνα κατασχέθηκε και ένα αυτοκίνητο, το οποίο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της απάτης.
Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Δωρίδος, ενώ οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους.
Με αυτό το πρόσχημα κατάφεραν να εξαπατήσουν δύο πολίτες στις 24 Σεπτεμβρίου 2026, πείθοντάς τους να τοποθετήσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας σε σακούλες και να τις αφήσουν σε εξωτερικό χώρο των κατοικιών τους.
Στη συνέχεια, συνεργός των δραστών παραλάμβανε τις σακούλες χωρίς να έρχεται σε επαφή με τα θύματα.
Οι δύο υποθέσεις εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δωρίδος, οι οποίοι κατάφεραν να ταυτοποιήσουν δύο ημεδαπούς ως μέλη της εγκληματικής ομάδας.
Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν το απόγευμα της Δευτέρας (12/10) σε περιοχή της Αττικής από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, στο πλαίσιο ελέγχων.
Κατά την αστυνομική έρευνα κατασχέθηκε και ένα αυτοκίνητο, το οποίο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της απάτης.
Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Δωρίδος, ενώ οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους.
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