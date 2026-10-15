Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Τέσσερις παραβιάσεις από τουρκικά UAV στο Αιγαίο
Τέσσερις παραβιάσεις από τουρκικά UAV στο Αιγαίο
Συνολικά καταγράφηκαν 11 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας – Τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν
Σε τέσσερις παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου προχώρησαν την Πέμπτη (15/10) έξι τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), σύμφωνα με τα στοιχεία για την τουρκική αεροπορική δραστηριότητα στο Αιγαίο.
Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 11 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Στην περιοχή κινήθηκαν συνολικά έξι μεμονωμένα τουρκικά UAV, ενώ δεν καταγράφηκαν εμπλοκές.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση, όλα τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 11 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Στην περιοχή κινήθηκαν συνολικά έξι μεμονωμένα τουρκικά UAV, ενώ δεν καταγράφηκαν εμπλοκές.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση, όλα τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
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