Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ο Νετανιάχου αποκάλυψε πώς μίλησε απευθείας με τον αλ Σάραα το 2025 για να σταματήσουν οι βιαιοπραγίες σε βάρος των Δρούζων
Ο Νετανιάχου αποκάλυψε πώς μίλησε απευθείας με τον αλ Σάραα το 2025 για να σταματήσουν οι βιαιοπραγίες σε βάρος των Δρούζων
Είναι η πρώτη φορά που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, που πραγματοποιεί προεκλογική εκστρατεία για την επανεκλογή του, παραδέχεται πως συνομίλησε με τον Σύρο ηγέτη, ο οποίος ανέτρεψε τον Δεκέμβριο του 2024 τον Μπασάρ αλ Άσαντ
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε σήμερα πως είχε μια τηλεφωνική συνομιλία το 2025 με τον πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ Σαράα, προκειμένου, σύμφωνα με τον ίδιο, να τερματιστούν οι βιαιοπραγίες σε βάρος των Δρούζων, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά μια απευθείας επαφή.
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν ανέφερε συγκεκριμένα πότε έγινε η τηλεφωνική συνδιάλεξη, όμως άφησε να εννοηθεί πως πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2025, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι συγκρούσεις μεταξύ των Δρούζων και των Βεδουίνων στη νότια Συρία.
«Τηλεφώνησα στον (Άχμεντ) αλ Σαράα. Ήταν μια πολύ σύντομη συνομιλία, πολύ έντονη και η σφαγή σταμάτησε», διαβεβαίωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης με την κοινότητα των Δρούζων του Ισραήλ, όπως μετέδωσε το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο KAN.
Είναι η πρώτη φορά που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί προεκλογική εκστρατεία για την επανεκλογή του, παραδέχεται πως συνομίλησε με τον Σύρο ηγέτη, ο οποίος ανέτρεψε τον Δεκέμβριο του 2024 τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.
Η επαρχία όπου ζουν κυρίως Δρούζοι, αυτή της Σουέιντα, στη νότια Συρία, υπήρξε θέατρο, τον Ιούλιο του 2025, αιματηρών συγκρούσεων, για μία εβδομάδα, ανάμεσα σε Δρούζους και σουνίτες Βεδουίνους, τους οποίους οι κυβερνητικές δυνάμεις είχαν σπεύσει να ενισχύσουν.
Περισσότεροι από 2000 άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων 789 Δρούζοι άμαχοι, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μια επιτροπή που είχε συστήσει η συριακή κυβέρνηση καταμέτρησε 1.760 θανάτους.
Εκείνη την περίοδο, οι κυβερνητικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους κατηγορήθηκαν για εκτελέσεις αμάχων και άλλες ωμότητες.
Το Ισραήλ, όπου ζουν περισσότεροι από 150.000 Δρούζοι, επενέβη το 2025 βομβαρδίζοντας τις συριακές δυνάμεις επικαλούμενο την προάσπιση αυτής της κοινότητας.
Στη συνέχεια, οι συριακές δυνάμεις αποσύρθηκαν από την πόλη Σουέιντα και από ένα τμήμα της ομώνυμης επαρχίας, αφήνοντας σε ισχύ μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός. Έκτοτε, η Δαμασκός ανακοίνωσε ότι έχει αρχίσει να δικάζει υπόπτους για τα περιστατικά βίας.
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν ανέφερε συγκεκριμένα πότε έγινε η τηλεφωνική συνδιάλεξη, όμως άφησε να εννοηθεί πως πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2025, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι συγκρούσεις μεταξύ των Δρούζων και των Βεδουίνων στη νότια Συρία.
«Τηλεφώνησα στον (Άχμεντ) αλ Σαράα. Ήταν μια πολύ σύντομη συνομιλία, πολύ έντονη και η σφαγή σταμάτησε», διαβεβαίωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης με την κοινότητα των Δρούζων του Ισραήλ, όπως μετέδωσε το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο KAN.
🔴 ISRAEL/SYRIE: Le PM @netanyahu révèle AVOIR DISCUTÉ AVEC LE PRÉSIDENT SYRIEN AHMAD AL SHARA: "Ce fut une discussion très courte. Quelques secondes pour lui demander de mettre fin au massacre de la communauté druze. Et il a accédé très vite à ma demande". https://t.co/AAnVwrCOFz— Jonathan Serero (@sererojonathan) October 15, 2026
Είναι η πρώτη φορά που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί προεκλογική εκστρατεία για την επανεκλογή του, παραδέχεται πως συνομίλησε με τον Σύρο ηγέτη, ο οποίος ανέτρεψε τον Δεκέμβριο του 2024 τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.
Η επαρχία όπου ζουν κυρίως Δρούζοι, αυτή της Σουέιντα, στη νότια Συρία, υπήρξε θέατρο, τον Ιούλιο του 2025, αιματηρών συγκρούσεων, για μία εβδομάδα, ανάμεσα σε Δρούζους και σουνίτες Βεδουίνους, τους οποίους οι κυβερνητικές δυνάμεις είχαν σπεύσει να ενισχύσουν.
Περισσότεροι από 2000 άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων 789 Δρούζοι άμαχοι, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μια επιτροπή που είχε συστήσει η συριακή κυβέρνηση καταμέτρησε 1.760 θανάτους.
Εκείνη την περίοδο, οι κυβερνητικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους κατηγορήθηκαν για εκτελέσεις αμάχων και άλλες ωμότητες.
Κατηγορίες για εκτελέσεις αμάχων και ωμότητες
Το Ισραήλ, όπου ζουν περισσότεροι από 150.000 Δρούζοι, επενέβη το 2025 βομβαρδίζοντας τις συριακές δυνάμεις επικαλούμενο την προάσπιση αυτής της κοινότητας.
Στη συνέχεια, οι συριακές δυνάμεις αποσύρθηκαν από την πόλη Σουέιντα και από ένα τμήμα της ομώνυμης επαρχίας, αφήνοντας σε ισχύ μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός. Έκτοτε, η Δαμασκός ανακοίνωσε ότι έχει αρχίσει να δικάζει υπόπτους για τα περιστατικά βίας.
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