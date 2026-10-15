ZAON: Νέα σεζόν, υψηλοί στόχοι, γερά θεμέλια

Ο Νώντας Μπάιμπος, παρουσίασε την εξέλιξη των ακαδημιών: «από περίπου 100 παιδιά πέρυσι, ο αριθμός τους έχει φέτος διπλασιαστεί. «Λειτουργούν δέκα τμήματα με τέσσερις προπονητές, ενώ πραγματοποιούνται εξειδικευμένες προπονήσεις πασαδόρων με την Μπίλιανα Γκλιγκόροβιτς». Όπως τόνισε, βασική προτεραιότητα παραμένει η ποιότητα της προπόνησης και η συμμετοχή όλων των παιδιών.Η αρχηγός, Κατερίνα Γιώτα, δήλωσε: «Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ για δεύτερη χρονιά και είμαι αρχηγός εκπροσωπώντας όλα τα κορίτσια. Θεωρώ ότι θα έχουμε μια καλή χρονιά». Για το κλίμα στον σύλλογο σημείωσε: «Χαίρεσαι να έρχεσαι στο γήπεδο και οι άνθρωποι είναι κοντά σου τόσο στις νίκες όσο και στις ήττες».Μετά τη συνέντευξη Τύπου ακολούθησε η επίσημη ομαδική φωτογράφιση με τις αθλήτριες και το προπονητικό επιτελείο.Ο ΖΑΟΝ ξεκινά τις υποχρεώσεις του στη Volley League Γυναικών το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, στις 18:00, στο Ζηρίνειο, με αντίπαλο τον Απολλώνιο. Τη φετινή σεζόν θα συμμετάσχει επίσης στο CEV Challenge Cup.