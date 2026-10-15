Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Γυναίκα στην Αυστραλία κατηγορείται ότι έβαλε δηλητήριο από σαλιγκάρι στο κάρι συναδέλφου
Γυναίκα στην Αυστραλία κατηγορείται ότι έβαλε δηλητήριο από σαλιγκάρι στο κάρι συναδέλφου
Το θύμα παρατήρησε πράσινους κόκκους στο φαγητό της και ένιωσε μούδιασμα στη γλώσσα
Η υπόθεση με τα δηλητηριασμένα μανιτάρια είχε απασχολήσει για πολλούς μήνες την κοινωνία στην Αυστραλία, έρχεται όμως στο προσκήνιο μια νέα.
Η αστυνομία της πολιτείας της Δυτικής Αυστραλίας ερευνά την κατηγορία ότι μια γυναίκα φέρεται να έβαλε δηλητήριο από σαλιγκάρια στο κάρι μιας συναδέλφου της.
Το φερόμενο ως θύμα ετοίμασε ένα γεύμα για τους συναδέλφους της τον Φεβρουάριο, το οποίο μοιράστηκαν κατά τη διάρκεια του πρωινού διαλείμματος, αναφέρει το BBC.
Όταν η 58χρονη επέστρεψε για να φάει το περίσσευμα το μεσημέρι, παρατήρησε πράσινους κόκκους στο φαγητό και ένιωσε μούδιασμα στη γλώσσα της όταν το δοκίμασε.
Η κατηγορούμενη –η οποία διατηρούσε σχέση με το φερόμενο ως θύμα– κατηγορείται ότι έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλεια άλλου προσώπου, μετά από έρευνα που διήρκεσε μήνες, και θα παραστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 5 Νοεμβρίου.
Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι η 43χρονη επισκέφθηκε ένα χώρο με χημικές ουσίες πριν επιστρέψει στην αίθουσα προσωπικού όπου βρισκόταν το κάρυ.
Αφού το δοκίμασε, το φερόμενο ως θύμα παρέδωσε το γεύμα στους αστυνομικούς, οι οποίοι αναγνώρισαν την ουσία ως σφαιρίδια για σαλιγκάρια που περιείχαν μεταλδεΰδη, μια δηλητηριώδη ουσία που μπορεί να προκαλέσει ακόμη και τον θάνατο.
Η αστυνομία της πολιτείας της Δυτικής Αυστραλίας ερευνά την κατηγορία ότι μια γυναίκα φέρεται να έβαλε δηλητήριο από σαλιγκάρια στο κάρι μιας συναδέλφου της.
Το φερόμενο ως θύμα ετοίμασε ένα γεύμα για τους συναδέλφους της τον Φεβρουάριο, το οποίο μοιράστηκαν κατά τη διάρκεια του πρωινού διαλείμματος, αναφέρει το BBC.
Όταν η 58χρονη επέστρεψε για να φάει το περίσσευμα το μεσημέρι, παρατήρησε πράσινους κόκκους στο φαγητό και ένιωσε μούδιασμα στη γλώσσα της όταν το δοκίμασε.
Η κατηγορούμενη –η οποία διατηρούσε σχέση με το φερόμενο ως θύμα– κατηγορείται ότι έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλεια άλλου προσώπου, μετά από έρευνα που διήρκεσε μήνες, και θα παραστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 5 Νοεμβρίου.
Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι η 43χρονη επισκέφθηκε ένα χώρο με χημικές ουσίες πριν επιστρέψει στην αίθουσα προσωπικού όπου βρισκόταν το κάρυ.
Αφού το δοκίμασε, το φερόμενο ως θύμα παρέδωσε το γεύμα στους αστυνομικούς, οι οποίοι αναγνώρισαν την ουσία ως σφαιρίδια για σαλιγκάρια που περιείχαν μεταλδεΰδη, μια δηλητηριώδη ουσία που μπορεί να προκαλέσει ακόμη και τον θάνατο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα