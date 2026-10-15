Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Συνελήφθη 37χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας, επιτέθηκε σε αστυνομικούς
Συνελήφθη 37χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας, επιτέθηκε σε αστυνομικούς
Στο σπίτι του εντοπίστηκαν 76 συσκευασίες κοκαΐνης και 13.845 ευρώ – Είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για ναρκωτικά, κλοπές και ανθρωποκτονία από αμέλεια
Στη σύλληψη ενός 37χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης στο κέντρο της Αθήνας, προχώρησαν αστυνομικοί. Μάλιστα, ο 37χρονος, στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη, επιτέθηκε στους αστυνομικούς, απωθώντας τους, ωστόσο εκείνοι κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικών δράσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στο κέντρο της πρωτεύουσας.
Έπειτα από αξιοποίηση και διασταύρωση πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 37χρονο, ο οποίος φέρεται να κατείχε και να διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του, εντοπίστηκαν 46 αυτοσχέδιες συσκευασίες κοκαΐνης, μεικτού βάρους 35,85 γραμμαρίων, και 30 συσκευασίες βραστής κοκαΐνης, μεικτού βάρους 17,8 γραμμαρίων.
Συνολικά κατασχέθηκαν 53,65 γραμμάρια ναρκωτικών ουσιών, 13.845 ευρώ, ένα αυτοκίνητο, δύο κινητά τηλέφωνα και πλήθος νάιλον συσκευασιών που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία ναρκωτικών.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο 37χρονος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές, αντίσταση, απείθεια και ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικών δράσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στο κέντρο της πρωτεύουσας.
Έπειτα από αξιοποίηση και διασταύρωση πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 37χρονο, ο οποίος φέρεται να κατείχε και να διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του, εντοπίστηκαν 46 αυτοσχέδιες συσκευασίες κοκαΐνης, μεικτού βάρους 35,85 γραμμαρίων, και 30 συσκευασίες βραστής κοκαΐνης, μεικτού βάρους 17,8 γραμμαρίων.
Συνολικά κατασχέθηκαν 53,65 γραμμάρια ναρκωτικών ουσιών, 13.845 ευρώ, ένα αυτοκίνητο, δύο κινητά τηλέφωνα και πλήθος νάιλον συσκευασιών που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία ναρκωτικών.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο 37χρονος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές, αντίσταση, απείθεια και ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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