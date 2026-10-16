H Μαριόν Κοτιγιάρ με ένα μαύρο Chanel look, κάθε άλλο παρά απλό
H Μαριόν Κοτιγιάρ με ένα μαύρο Chanel look, κάθε άλλο παρά απλό
Η Γαλλίδα ηθοποιός επέλεξε μια ιδιαίτερη καμπαρντίνα με λαμπερές λεπτομέρειες για την εμφάνισή της στο Παρίσι.
Η Γαλλίδα ηθοποιός επέλεξε μια ιδιαίτερη καμπαρντίνα με λαμπερές λεπτομέρειες για την εμφάνισή της στο Παρίσι.
ΗMarion Cotillard έδωσε το «παρών» στη φωτογράφιση για την προώθηση της ταινίας Karma, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Pathé Palace, στο Παρίσι, επιλέγοντας ένα σύνολο που συνδύαζε τη διαχρονική γαλλική κομψότητα με μια διακριτική δόση λάμψης.
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