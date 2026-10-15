Από το skinification μέχρι το glass hair look: Πώς βρίσκουμε το δικό μας glow με τα Lili Drogerie

Το glow έχει αποκτήσει τη δική του θέση στη σύγχρονη beauty ρουτίνα, αλλά δεν περιορίζεται στην επιδερμίδα που δείχνει φωτεινή ή στο μακιγιάζ με τις διακριτικές λάμψεις. Αφορά τη συνολική φροντίδα του δέρματος, του σώματος και των μαλλιών, αλλά και τον τρόπο που επιλέγουμε να εκφραζόμαστε μέσα από την ομορφιά. Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία ανέδειξε το Lili Land The Glow Edition, το οποίο επέστρεψε για δεύτερη χρονιά, στις 8 Οκτωβρίου, στο Glass House, με κεντρικό μήνυμα «Find Your Glow».Τα Lili δημιούργησαν έναν διαδραστικό χώρο αφιερωμένο στις σύγχρονες beauty τάσεις, όπου η ανακάλυψη προϊόντων συνδυάστηκε με την ενημέρωση, τη δοκιμή και τη δημιουργικότητα. Από το skincare μέχρι το μακιγιάζ, την περιποίηση σώματος και τα μαλλιά, κάθε θεματική ζώνη έδινε μια διαφορετική αφορμή να δούμε την καθημερινή μας ρουτίνα με φρέσκια ματιά. Το ενδιαφέρον, άλλωστε, βρίσκεται στο ότι η λάμψη δεν έχει μία μόνο εκδοχή. Μπορεί να ξεκινά από μια καλά ενυδατωμένη επιδερμίδα, να συνεχίζεται με μια απλή ρουτίνα περιποίησης ή να ολοκληρώνεται με ένα λαμπερό makeup look. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να μεταφέρουμε τις τάσεις που ξεχωρίσαμε στο Lili Land στη δική μας καθημερινότητα;Skinification: Γιατί η περιποίηση προηγείται του μακιγιάζ;Το skinification είναι μία από τις τάσεις που έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την ομορφιά. Η βασική ιδέα είναι απλή: η λογική του skincare περνά και σε άλλες κατηγορίες περιποίησης, από το μακιγιάζ μέχρι τα προϊόντα σώματος και μαλλιών. Αντί να αντιμετωπίζουμε κάθε βήμα ως κάτι ξεχωριστό, βλέπουμε τη φροντίδα πιο συνολικά, δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες της επιδερμίδας και στην υγεία των μαλλιών.