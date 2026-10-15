Παπανικολάου για Ντόρσεϊ: Δεν είμαι αρμόδιος να σχολιάσω, αυτήν την στιγμή είναι παίκτης της ομάδας, βίντεο
Παπανικολάου για Ντόρσεϊ: Δεν είμαι αρμόδιος να σχολιάσω, αυτήν την στιγμή είναι παίκτης της ομάδας, βίντεο
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού απάντησε για το θέμα του Ντόρσεϊ όταν ρωτήθηκε σχετικά
Για το θέμα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ ρωτήθηκε σχετικά και ο Κώστας Παπανικολάου στο πλαίσιο των δηλώσεων πριν από τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα, αύριο (16/10, 21:30) στη Βαρκελώνη.
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού απάντησε πως δεν είναι ο αρμόδιος να σχολιάσει ενώ ακόμα πρόκειται και για παίκτη του ρόστερ.
«Δεν νομίζω ότι είμαι ο αρμόδιος για να σχολιάσω την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή είναι παίκτης της ομάδας και μέλος του συνόλου. Εμάς μάς ενδιαφέρει, εδώ που είμαστε τώρα, να δουλέψουμε και να πάρουμε άλλη μία νίκη. Το βράδυ θα δούμε όλοι μαζί τον Θρύλο που παίζει στη Μαρσέιγ» τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο Παπανικολάου μίλησε και για τον αγώνα με τη Βαλένθια: «Είναι ένα μεγάλο μάθημα και τα δύο ημίχρονα του παιχνιδιού. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οφείλουμε να μπαίνουμε στο παιχνίδι και να το αντιμετωπίζουμε όπως πρέπει, ειδικά στη φετινή EuroLeague. Είναι πρόβλημα να ξεκινάμε έτσι τα παιχνίδια. Δεν ξεχωρίζω μόνο το πρώτο δεκάλεπτο, αλλά θεωρώ ότι είναι συνολικό ζήτημα νοοτροπίας».
Για όσα ειπώθηκαν στα αποδυτήρια στο ημίχρονο: «Κάποια πράγματα πρέπει να μένουν στα αποδυτήρια. Ό,τι κι αν ειπωθεί, πρέπει ο καθένας να έχει την ευθύνη μέσα του, ώστε να βγάλει τον εγωισμό του και την ανταγωνιστικότητά του μέσα στο παρκέ».
Για το ματς με την Μπαρτσελόνα: «Είμαστε πολύ νωρίς στη σεζόν. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε και να βελτιώσουμε τα προβλήματά μας. Αυτό είναι πιο σημαντικό από το να ασχοληθούμε με τον αντίπαλο που έχουμε μπροστά μας. Ο εαυτός που θα βγάλουμε μέσα στο παρκέ είναι το πιο σημαντικό. Η Μπαρτσελόνα στηρίζεται πάρα πολύ στα γκαρντ της και η συγκέντρωση που θα δείξουμε είναι βασικό κομμάτι».
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού απάντησε πως δεν είναι ο αρμόδιος να σχολιάσει ενώ ακόμα πρόκειται και για παίκτη του ρόστερ.
«Δεν νομίζω ότι είμαι ο αρμόδιος για να σχολιάσω την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή είναι παίκτης της ομάδας και μέλος του συνόλου. Εμάς μάς ενδιαφέρει, εδώ που είμαστε τώρα, να δουλέψουμε και να πάρουμε άλλη μία νίκη. Το βράδυ θα δούμε όλοι μαζί τον Θρύλο που παίζει στη Μαρσέιγ» τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο Παπανικολάου μίλησε και για τον αγώνα με τη Βαλένθια: «Είναι ένα μεγάλο μάθημα και τα δύο ημίχρονα του παιχνιδιού. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οφείλουμε να μπαίνουμε στο παιχνίδι και να το αντιμετωπίζουμε όπως πρέπει, ειδικά στη φετινή EuroLeague. Είναι πρόβλημα να ξεκινάμε έτσι τα παιχνίδια. Δεν ξεχωρίζω μόνο το πρώτο δεκάλεπτο, αλλά θεωρώ ότι είναι συνολικό ζήτημα νοοτροπίας».
Για όσα ειπώθηκαν στα αποδυτήρια στο ημίχρονο: «Κάποια πράγματα πρέπει να μένουν στα αποδυτήρια. Ό,τι κι αν ειπωθεί, πρέπει ο καθένας να έχει την ευθύνη μέσα του, ώστε να βγάλει τον εγωισμό του και την ανταγωνιστικότητά του μέσα στο παρκέ».
Για το ματς με την Μπαρτσελόνα: «Είμαστε πολύ νωρίς στη σεζόν. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε και να βελτιώσουμε τα προβλήματά μας. Αυτό είναι πιο σημαντικό από το να ασχοληθούμε με τον αντίπαλο που έχουμε μπροστά μας. Ο εαυτός που θα βγάλουμε μέσα στο παρκέ είναι το πιο σημαντικό. Η Μπαρτσελόνα στηρίζεται πάρα πολύ στα γκαρντ της και η συγκέντρωση που θα δείξουμε είναι βασικό κομμάτι».
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