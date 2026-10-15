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Μεθυσμένος οδηγός ξήλωσε πασαλάκια σε πεζοδρόμιο της Λεμεσού και προσπαθούσε να φύγει με τρεις ρόδες, δείτε βίντεο
Μεθυσμένος οδηγός ξήλωσε πασαλάκια σε πεζοδρόμιο της Λεμεσού και προσπαθούσε να φύγει με τρεις ρόδες, δείτε βίντεο
Τράκαρε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και ξήλωσε πασσαλάκια έξω από τράπεζα. Το αλκοτέστ έδειξε τριπλάσια ποσότητα αλκοόλης από το επιτρεπόμενο όριο
Ένα ασυνήθιστο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο κέντρο της Λεμεσού, όταν μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές και στη συνέχεια προσπαθούσε να απομακρυνθεί με το αυτοκίνητό του, παρά το γεγονός ότι αυτό είχε χάσει τον έναν μπροστινό τροχό.
Σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Cyprus Times το περιστατικό συνέβη στην πολυσύχναστη οδό Γλάδστωνος, έξω από υποκατάστημα τράπεζας, προκαλώντας αναστάτωση σε εργαζόμενους, περαστικούς και άλλους οδηγούς.
Ο οδηγός ενός μαύρου πολυτελούς οχήματος τύπου τζιπ έχασε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τον έλεγχό του και χτύπησε σε λευκό σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας του σημαντικές ζημιές. Παράλληλα, θέρισε προστατευτικά πασσαλάκια στο πεζοδρόμιο και παραλίγο να καταλήξει στα σκαλιά της τράπεζας.
Δείτε το βίντεο:
Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, επιχειρούσε επανειλημμένα να θέσει το όχημα σε κίνηση και να απομακρυνθεί, χωρίς προφανώς να αντιλαμβάνεται ότι είχε αποκολληθεί ο μπροστινός τροχός.
Οι προσπάθειές του καταγράφηκαν σε βίντεο, ενώ πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο παρακολουθούσαν έκπληκτοι τις κινήσεις του.
Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και το γεγονός ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο της Λεμεσού, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Συγκεκριμένα, η ένδειξη του αλκοτέστ ήταν 66 μικρογραμμάρια αλκοόλης ανά 100 χιλιοστόλιτρα εκπνεόμενου αέρα, ενώ το γενικό επιτρεπόμενο όριο στην Κύπρο είναι 22 μικρογραμμάρια.
Δηλαδή, ο οδηγός είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ που οδήγησε σε ένδειξη τριπλάσια από το νόμιμο όριο.
Σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Cyprus Times το περιστατικό συνέβη στην πολυσύχναστη οδό Γλάδστωνος, έξω από υποκατάστημα τράπεζας, προκαλώντας αναστάτωση σε εργαζόμενους, περαστικούς και άλλους οδηγούς.
Ο οδηγός ενός μαύρου πολυτελούς οχήματος τύπου τζιπ έχασε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τον έλεγχό του και χτύπησε σε λευκό σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας του σημαντικές ζημιές. Παράλληλα, θέρισε προστατευτικά πασσαλάκια στο πεζοδρόμιο και παραλίγο να καταλήξει στα σκαλιά της τράπεζας.
Προσπαθούσε να φύγει χωρίς μπροστινό τροχόΠαρά τη σύγκρουση και τις εκτεταμένες ζημιές, ο οδηγός δεν εγκατέλειψε αμέσως την προσπάθεια να συνεχίσει την πορεία του.
Δείτε το βίντεο:
@cyprus_times_network
Τροχαίο από τα... λίγα στο κέντρο της Λεμεσού! Οδηγούσε μεθυσμένος, χτύπησε σταθμευμένο όχημα, απέκοψε πασσαλάκια και... επέμενε να βάλει μπρος και να φύγει μόνο, που δεν είχε τροχό!♬ original sound - cyprus_times_network
Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, επιχειρούσε επανειλημμένα να θέσει το όχημα σε κίνηση και να απομακρυνθεί, χωρίς προφανώς να αντιλαμβάνεται ότι είχε αποκολληθεί ο μπροστινός τροχός.
Οι προσπάθειές του καταγράφηκαν σε βίντεο, ενώ πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο παρακολουθούσαν έκπληκτοι τις κινήσεις του.
Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και το γεγονός ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο της Λεμεσού, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Τριπλάσια ποσότητα αλκοόληςΟι υποψίες των αυτοπτών μαρτύρων ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ επιβεβαιώθηκαν από τον έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε.
Συγκεκριμένα, η ένδειξη του αλκοτέστ ήταν 66 μικρογραμμάρια αλκοόλης ανά 100 χιλιοστόλιτρα εκπνεόμενου αέρα, ενώ το γενικό επιτρεπόμενο όριο στην Κύπρο είναι 22 μικρογραμμάρια.
Δηλαδή, ο οδηγός είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ που οδήγησε σε ένδειξη τριπλάσια από το νόμιμο όριο.
Η υπόθεση έχει ήδη καταχωριστεί ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου και ο οδηγός θα κληθεί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη
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