Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ασήμαντες οι ζημιές στα διυλιστήριά μας από τις ουκρανικές επιθέσεις, υποστηρίζει ο Πούτιν
Ασήμαντες οι ζημιές στα διυλιστήριά μας από τις ουκρανικές επιθέσεις, υποστηρίζει ο Πούτιν
«Χτύπησαν εδώ κι εκεί, τίποτα ιδιαίτερα σημαντικό, παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν», δήλωσε ο Πούτιν, επιχειρώντας να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο των ουκρανικών επιχειρήσεων στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι τα πρόσφατα ουκρανικά πλήγματα κατά διυλιστηρίων πετρελαίου στη Ρωσία δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Μόσχα θα απαντήσει στις επιθέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.
«Χτύπησαν εδώ κι εκεί. Τίποτα ιδιαίτερα σημαντικό. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν», δήλωσε ο Πούτιν, επιχειρώντας να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο των ουκρανικών επιχειρήσεων στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές.
Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ώρες μετά από μεγάλη επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή Ριαζάν της Ρωσίας σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.
Η επίθεση αυτή αποτελεί το πρώτο επιβεβαιωμένο ουκρανικό πλήγμα σε ρωσική ενεργειακή εγκατάσταση μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την Κυριακή, ότι η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν συμφωνήσει σε εκεχειρία όσον αφορά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.
Την Τετάρτη, ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντρ Νόβακ είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον διυλιστηρίων στις περιοχές Σαράτοφ και Ριαζάν. Ωστόσο, το Κίεβο διέψευσε ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στα συγκεκριμένα πλήγματα.
Η νέα επίθεση στη Ριαζάν σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης γύρω από την εφαρμογή της εκεχειρίας στις ενεργειακές υποδομές, με τη Μόσχα να προειδοποιεί για αντίποινα και την Ουκρανία να επαναφέρει τα πλήγματα κατά ρωσικών διυλιστηρίων.
«Χτύπησαν εδώ κι εκεί. Τίποτα ιδιαίτερα σημαντικό. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν», δήλωσε ο Πούτιν, επιχειρώντας να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο των ουκρανικών επιχειρήσεων στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές.
Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ώρες μετά από μεγάλη επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή Ριαζάν της Ρωσίας σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.
Η επίθεση αυτή αποτελεί το πρώτο επιβεβαιωμένο ουκρανικό πλήγμα σε ρωσική ενεργειακή εγκατάσταση μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την Κυριακή, ότι η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν συμφωνήσει σε εκεχειρία όσον αφορά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.
Την Τετάρτη, ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντρ Νόβακ είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον διυλιστηρίων στις περιοχές Σαράτοφ και Ριαζάν. Ωστόσο, το Κίεβο διέψευσε ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στα συγκεκριμένα πλήγματα.
Το Κίεβο διέψευσε την εμπλοκή του
Η νέα επίθεση στη Ριαζάν σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης γύρω από την εφαρμογή της εκεχειρίας στις ενεργειακές υποδομές, με τη Μόσχα να προειδοποιεί για αντίποινα και την Ουκρανία να επαναφέρει τα πλήγματα κατά ρωσικών διυλιστηρίων.
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