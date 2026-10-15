Ασήμαντες οι ζημιές στα διυλιστήριά μας από τις ουκρανικές επιθέσεις, υποστηρίζει ο Πούτιν
ΚΟΣΜΟΣ
Βλαντίμιρ Πούτιν Ρωσία Ουκρανία διυλιστήρια Πετρέλαιο

Ασήμαντες οι ζημιές στα διυλιστήριά μας από τις ουκρανικές επιθέσεις, υποστηρίζει ο Πούτιν

«Χτύπησαν εδώ κι εκεί, τίποτα ιδιαίτερα σημαντικό, παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν», δήλωσε ο Πούτιν, επιχειρώντας να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο των ουκρανικών επιχειρήσεων στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές

Ασήμαντες οι ζημιές στα διυλιστήριά μας από τις ουκρανικές επιθέσεις, υποστηρίζει ο Πούτιν
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι τα πρόσφατα ουκρανικά πλήγματα κατά διυλιστηρίων πετρελαίου στη Ρωσία δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Μόσχα θα απαντήσει στις επιθέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

«Χτύπησαν εδώ κι εκεί. Τίποτα ιδιαίτερα σημαντικό. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν», δήλωσε ο Πούτιν, επιχειρώντας να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο των ουκρανικών επιχειρήσεων στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές.

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ώρες μετά από μεγάλη επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή Ριαζάν της Ρωσίας σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.

Η επίθεση αυτή αποτελεί το πρώτο επιβεβαιωμένο ουκρανικό πλήγμα σε ρωσική ενεργειακή εγκατάσταση μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την Κυριακή, ότι η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν συμφωνήσει σε εκεχειρία όσον αφορά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.


Το Κίεβο διέψευσε την εμπλοκή του

Την Τετάρτη, ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντρ Νόβακ είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον διυλιστηρίων στις περιοχές Σαράτοφ και Ριαζάν. Ωστόσο, το Κίεβο διέψευσε ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στα συγκεκριμένα πλήγματα.

Η νέα επίθεση στη Ριαζάν σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης γύρω από την εφαρμογή της εκεχειρίας στις ενεργειακές υποδομές, με τη Μόσχα να προειδοποιεί για αντίποινα και την Ουκρανία να επαναφέρει τα πλήγματα κατά ρωσικών διυλιστηρίων.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης