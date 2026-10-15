Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Βεζένκοφ: Σάρωσε στην ψηφοφορία των general managers του ΝΒΑ
Βεζένκοφ: Σάρωσε στην ψηφοφορία των general managers του ΝΒΑ
Οι general managers του ΝΒΑ ανέδειξαν τον φόργουορντ του Ολυμπιακού ως τον καλύτερο παίκτη που αγωνίζεται εκτός της αμερικανικής λίγκας
Ο Σάσα Βεζένκοφ συνεχίζει να επιβεβαιώνει την κυριαρχία του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος διεθνής παίκτης που αγωνίζεται εκτός NBA, σύμφωνα με την ετήσια ψηφοφορία των general managers της κορυφαίας λίγκας του κόσμου.
Η φετινή επίδοση του Βεζένκοφ έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν συγκριθεί με εκείνη της προηγούμενης χρονιάς. Ο Βούλγαρος σταρ είχε κατακτήσει ξανά την κορυφή στη συγκεκριμένη κατηγορία, συγκεντρώνοντας τότε το 44% των ψήφων. Η σημαντική αύξηση του ποσοστού του αποτυπώνει την αναγνώριση που απολαμβάνει από τους ανθρώπους του NBA για την αγωνιστική του αξία.
Η διάκριση αυτή έρχεται ως συνέχεια μιας εξαιρετικής σεζόν 2025-2026 στην EuroLeague. Ο άσος των «ερυθρόλευκων» ολοκλήρωσε την παρουσία του στη διοργάνωση με μέσο όρο 19 πόντους και 6,4 ριμπάουντ σε 39 αγώνες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά του σε υψηλό επίπεδο.
Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού συγκέντρωσε το εντυπωσιακό 77% των ψήφων για τη σεζόν 2026-2027, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Γιόνας Βαλαντσιούνας της Ζαλγκίρις, ο οποίος έλαβε μόλις το 7%. Στη σχετική λίστα συμπεριλήφθηκαν επίσης οι Ζοακίμ Μπουμτζέ-Μπουμτζέ, Νίκολα Μίροτιτς, Ζαν Μοντέρο, Κέντρικ Ναν και Έντι Ταβάρες.
Sasha Vezenkov dominated the vote for the best international player outside the league in the annual NBA GM survey for the second year in a row 🌟 NBA GMs also picked the 2027 NBA title favorite, while another European star was selected as the clear MVP choice: https://t.co/MCB9sJ9ChW— BasketNews (@BasketNews_com) October 15, 2026
Η φετινή επίδοση του Βεζένκοφ έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν συγκριθεί με εκείνη της προηγούμενης χρονιάς. Ο Βούλγαρος σταρ είχε κατακτήσει ξανά την κορυφή στη συγκεκριμένη κατηγορία, συγκεντρώνοντας τότε το 44% των ψήφων. Η σημαντική αύξηση του ποσοστού του αποτυπώνει την αναγνώριση που απολαμβάνει από τους ανθρώπους του NBA για την αγωνιστική του αξία.
Η διάκριση αυτή έρχεται ως συνέχεια μιας εξαιρετικής σεζόν 2025-2026 στην EuroLeague. Ο άσος των «ερυθρόλευκων» ολοκλήρωσε την παρουσία του στη διοργάνωση με μέσο όρο 19 πόντους και 6,4 ριμπάουντ σε 39 αγώνες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά του σε υψηλό επίπεδο.
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