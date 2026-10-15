Μπαρτζώκας για τον Ντόρσεϊ: «Θα ασχοληθώ με αυτούς που είναι εδώ, πάνω απ' όλους είναι η ομάδα»
Μπαρτζώκας για τον Ντόρσεϊ: «Θα ασχοληθώ με αυτούς που είναι εδώ, πάνω απ' όλους είναι η ομάδα»
Ο προπονητής του Ολυμπιακού σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το θέμα που έχει προκύψει με τον Έλληνα γκαρντ
Δηλώσεις παραχώρησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Μπαρτσελόνα (16/10, 21:30) στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της ΕuroLeague.
Ο Έλληνας προπονητής ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για το θέμα που έχει προκύψει με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος επέστρεψε εκτάκτως στην Αθήνα μετά τις δηλώσεις που έκανε σχετικά με το συμβόλαιό του. Ο κόουτς των Πειραιωτών θέλησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους.
Αναλυτικά όσα είπε:
Για τον Ντόρσεϊ: «Δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο το πως έπαιξε ο Μοντέρο. Νομίζω ότι ξέρετε, δεν μιλάω ποτέ άσχημα για παίκτη του Ολυμπιακού. Πάνω απ' όλα είναι η ομάδα, ο Ολυμπιακός και αυτό που μετράει είναι το παιχνίδι αύριο. Θα ασχοληθώ με αυτούς που είναι εδώ και μετά θα δούμε τις εξελίξεις, οι οποίες δεν υπαγορεύονται από μένα, αλλά από τη διοίκηση».
Για το πρώτο μέρος με Βαλένθια και το καλό δεύτερο: «Δεν μου αρέσει να κρατάω ότι μας συμφέρει ΄ξ δεν μας συμφέρει. Το μπάσκετ γίνεται όλο και πιο γρήγορο. Είχαμε ένα πολύ άσχημο πρώτο ημίχρονο και ένα καταπληκτικό δεύτερο. Έχουμε κάνει πέντε ματς τα τέσσερα είναι εκτός. Κάθε ματς θέλει την απαραίτητη σοβαρότητα. Οι προπονήσεις είναι λίγες, τα παιχνίδια πολλά, πολλές φορές να δεις εκπλήξεις στην απόδοση μιας ομάδας, ελπίζω να μην είμαστε δυσάρεστη έκπληξη».
Για την ενέργεια: «Είμαστε καλά. Ξέρουμε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα που θα μας έχει φρέσκους. Το rotation θα παίξει ρόλο, γιατί παίκτες έπαιξαν 25 λεπτά συνεχόμενα με τη Βαλένθια. Αυτό επιβαρύνει το σώμα τους. Ίσως πρέπει να κάνω αλλαγές πιο συχνά στο ματς για να κρατήσουμε το μομέντουμ.
Για τον Μοντέρο: «Έχει να κάνει με την ποιότητά του. Επίσης είναι ένα σημαντικό τεστ για αυτόν να παίξει απέναντι στην παλιά του ομάδα. Και συναισθηματικά και ουσιαστικά. Οι περισσότεροι παίρνουν το παιχνίδι προσωπικά, θέλοντας να δείξουν την αξία τους. Έδειξε καλή προσέγγιση και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, που έπαιξε σε αυτό το ματς και μπράβο του».
Ο Έλληνας προπονητής ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για το θέμα που έχει προκύψει με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος επέστρεψε εκτάκτως στην Αθήνα μετά τις δηλώσεις που έκανε σχετικά με το συμβόλαιό του. Ο κόουτς των Πειραιωτών θέλησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους.
Αναλυτικά όσα είπε:
Για τον Ντόρσεϊ: «Δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο το πως έπαιξε ο Μοντέρο. Νομίζω ότι ξέρετε, δεν μιλάω ποτέ άσχημα για παίκτη του Ολυμπιακού. Πάνω απ' όλα είναι η ομάδα, ο Ολυμπιακός και αυτό που μετράει είναι το παιχνίδι αύριο. Θα ασχοληθώ με αυτούς που είναι εδώ και μετά θα δούμε τις εξελίξεις, οι οποίες δεν υπαγορεύονται από μένα, αλλά από τη διοίκηση».
Για το πρώτο μέρος με Βαλένθια και το καλό δεύτερο: «Δεν μου αρέσει να κρατάω ότι μας συμφέρει ΄ξ δεν μας συμφέρει. Το μπάσκετ γίνεται όλο και πιο γρήγορο. Είχαμε ένα πολύ άσχημο πρώτο ημίχρονο και ένα καταπληκτικό δεύτερο. Έχουμε κάνει πέντε ματς τα τέσσερα είναι εκτός. Κάθε ματς θέλει την απαραίτητη σοβαρότητα. Οι προπονήσεις είναι λίγες, τα παιχνίδια πολλά, πολλές φορές να δεις εκπλήξεις στην απόδοση μιας ομάδας, ελπίζω να μην είμαστε δυσάρεστη έκπληξη».
Για την ενέργεια: «Είμαστε καλά. Ξέρουμε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα που θα μας έχει φρέσκους. Το rotation θα παίξει ρόλο, γιατί παίκτες έπαιξαν 25 λεπτά συνεχόμενα με τη Βαλένθια. Αυτό επιβαρύνει το σώμα τους. Ίσως πρέπει να κάνω αλλαγές πιο συχνά στο ματς για να κρατήσουμε το μομέντουμ.
Για τον Μοντέρο: «Έχει να κάνει με την ποιότητά του. Επίσης είναι ένα σημαντικό τεστ για αυτόν να παίξει απέναντι στην παλιά του ομάδα. Και συναισθηματικά και ουσιαστικά. Οι περισσότεροι παίρνουν το παιχνίδι προσωπικά, θέλοντας να δείξουν την αξία τους. Έδειξε καλή προσέγγιση και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, που έπαιξε σε αυτό το ματς και μπράβο του».
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