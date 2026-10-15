Η Βρετανία στέλνει περισσότερους πυραύλους Storm Shadow στην Ουκρανία σύμφωνα με το Bloomberg
Η Βρετανία στέλνει περισσότερους πυραύλους Storm Shadow στην Ουκρανία σύμφωνα με το Bloomberg
Εξαντλήθηκαν οι πύραυλοι για τα συστήματα Patriot σύμφωνα με το CNN - Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Μπέρναμ χθες στο Λονδίνο, όπου η Βρετανία επαναβεβαίωσε την υποστήριξη της προς το Κίεβο
Η Βρετανία στέλνει στην Ουκρανία επιπλέον πυραύλους κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ρωσίας και τις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ χθες στο Λονδίνο, όπου η Βρετανία επαναβεβαίωσε την υποστήριξη της προς το Κίεβο και ανακοίνωσε περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια μετά την πρόσφατη επιδείνωση στις σχέσεις της Ουκρανίας με την Ουάσιγκτον.
Το αμερικανικό δίκτυο CNN μετέδωσε σήμερα επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει την κατάσταση ότι η Ουκρανία έχει εξαντλήσει τους πυραύλους για το αμερικανικής κατασκευής σύστημα αεροπορικής άμυνας «Patriot», με αποτέλεσμα να είναι πλέον πιο ευάλωτη σε επιθέσεις με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ χθες στο Λονδίνο, όπου η Βρετανία επαναβεβαίωσε την υποστήριξη της προς το Κίεβο και ανακοίνωσε περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια μετά την πρόσφατη επιδείνωση στις σχέσεις της Ουκρανίας με την Ουάσιγκτον.
The UK is sending Ukraine more long-range Storm Shadow missiles to disrupt Russian military operations targeting Ukrainian civilian infrastructure ahead of winter. Source: Bloomberg https://t.co/EI3DAHE0Ah— Clash Report (@clashreport) October 15, 2026
Το αμερικανικό δίκτυο CNN μετέδωσε σήμερα επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει την κατάσταση ότι η Ουκρανία έχει εξαντλήσει τους πυραύλους για το αμερικανικής κατασκευής σύστημα αεροπορικής άμυνας «Patriot», με αποτέλεσμα να είναι πλέον πιο ευάλωτη σε επιθέσεις με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.
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