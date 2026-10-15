Η Βρετανία στέλνει περισσότερους πυραύλους Storm Shadow στην Ουκρανία σύμφωνα με το Bloomberg
ΚΟΣΜΟΣ
Βρετανία Ουκρανία Πύραυλοι Patriot Βολοντίμιρ Ζελένσκι Άντι Μπέρναμ

Η Βρετανία στέλνει περισσότερους πυραύλους Storm Shadow στην Ουκρανία σύμφωνα με το Bloomberg

Εξαντλήθηκαν οι πύραυλοι για τα συστήματα Patriot σύμφωνα με το CNN - Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Μπέρναμ χθες στο Λονδίνο, όπου η Βρετανία επαναβεβαίωσε την υποστήριξη της προς το Κίεβο

Η Βρετανία στέλνει περισσότερους πυραύλους Storm Shadow στην Ουκρανία σύμφωνα με το Bloomberg
Η Βρετανία στέλνει στην Ουκρανία επιπλέον πυραύλους κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ρωσίας και τις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ χθες στο Λονδίνο, όπου η Βρετανία επαναβεβαίωσε την υποστήριξη της προς το Κίεβο και ανακοίνωσε περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια μετά την πρόσφατη επιδείνωση στις σχέσεις της Ουκρανίας με την Ουάσιγκτον.



Το αμερικανικό δίκτυο CNN μετέδωσε σήμερα επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει την κατάσταση ότι η Ουκρανία έχει εξαντλήσει τους πυραύλους για το αμερικανικής κατασκευής σύστημα αεροπορικής άμυνας «Patriot», με αποτέλεσμα να είναι πλέον πιο ευάλωτη σε επιθέσεις με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

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