Γερμανία: Καταγράφηκαν πάνω από 350 υποθέσεις παιδικών γάμων – Σε μερικές περιπτώσεις οι «νύφες» ήταν 11 ετών

Στο νοτιοδυτικό γερμανικό κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης, έχουν καταγραφεί επίσημα συνολικά 358 λεγόμενοι παιδικοί γάμοι από το 2012. Μόνο οκτώ από αυτούς τους αναγκαστικούς γάμους έχουν μέχρι στιγμής ακυρωθεί νομικά. Σύμφωνα με τις αρχές, οι υπόλοιπες 350 περιπτώσεις τερματίστηκαν με άλλους τρόπους.Η ανησυχητική υπόθεση άρχισε να ξετιλύγεται όταν οι βουλευτές της ακροδεξιάς παράταξης, AfD, στο κρατικό κοινοβούλιο, Νικόλαος Μπουτακόγλου και Emely Knorr υπέβαλαν σχετική ερώτηση. Η απάντηση από την αρμόδια αρχή αποκάλυψε πως σε μερικές περιπτώσεις οι «νύφες» ήταν μόλις 11 ετών.Οι οκτώ τελικές ακυρώσεις γάμων έλαβαν χώρα μεταξύ του 2018 και του 2024. Μεταξύ των τεκμηριωμένων περιπτώσεων ήταν ο γάμος ενός 11χρονου κοριτσιού από το Ιράκ με έναν 17χρονο Ιρακινό, ο οποίος ακυρώθηκε το 2020.Ήδη από το 2018, είχε ακυρωθεί ο γάμος μιας 14χρονης Αφγανής με έναν 30χρονο άνδρα. Το 2024 προστέθηκαν δύο ακόμη ακυρώσεις, που αφορούσαν μια 16χρονη Γερμανίδα και έναν 25χρονο Πακιστανό, καθώς και μια 16χρονη Συρία και έναν 27χρονο άνδρα από την ίδια χώρα.Ο βουλευτής Νικόλαος Μπουτακόγλου, ο οποίος είναι Ελληνογερμανός με καταγωγή από τις Σέρρες, έγραψε στο Facebook ότι το ζήτημα ήταν «πραγματικά φρικτό», αλλά αντιμετωπιζόταν ως ταμπού. Σύμφωνα με τις δικές του δηλώσεις, το υπουργείο ασχολείται αποκλειστικά με τέτοιους γάμους που έχουν συναφθεί στο εξωτερικό.Από το καλοκαίρι του 2017, ο νόμος για την καταπολέμηση των παιδικών γάμων βρίσκεται σε ισχύ στη Γερμανία. Το 2024, το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο (Bundestag) ενέκρινε νέους κανόνες για την προστασία των ανηλίκων σε γάμους που έχουν συναφθεί στο εξωτερικό.