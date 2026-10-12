Τα ζώδια με τις καλύτερες αστρολογικές προβλέψεις όλη την εβδομάδα
MARIE CLAIRE

Τα ζώδια με τις καλύτερες αστρολογικές προβλέψεις όλη την εβδομάδα

Έως τις 18 Οκτωβρίου οι πλανήτες τα ευνοούν.

Τα ζώδια με τις καλύτερες αστρολογικές προβλέψεις όλη την εβδομάδα
Πέντε ζώδια θα έχουν τις πιο ευνοϊκές αστρολογικές προβλέψεις από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026. Πρόκειται για μια εβδομάδα που ευνοεί τον έρωτα, τη συναισθηματική σύνδεση και την αγάπη προς τον εαυτό.

Η Σελήνη στον Σκορπιό μάς φέρνει αναμνήσεις από το παρελθόν, όχι όμως χωρίς λόγο. Μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς να διαχειριστούμε τις δοκιμασίες που φέρνει στη ζωή μας η ανάδρομη Αφροδίτη. Στις 14 Οκτωβρίου, με τη Σελήνη να περνά στον Τοξότη, ξεκινούν νέες περιπέτειες και ανοίγονται νέοι δρόμοι. Και όταν, προς το τέλος της εβδομάδας, η Σελήνη περάσει στον Αιγόκερω, θα μπορέσουμε να επανασυνδεθούμε με τον αληθινό μας εαυτό και να πλησιάσουμε περισσότερο σε αυτό που πάντα προοριζόμασταν να γίνουμε.

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