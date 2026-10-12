Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Τροχαίο με ανατροπή οχήματος στην Καλλιθέα, δυσχέρεια στην κυκλοφορία
Τροχαίο με ανατροπή οχήματος στην Καλλιθέα, δυσχέρεια στην κυκλοφορία
Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε σταθμευμένα ΙΧ και στην συνέχεια ανετράπη
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Καλλιθέα, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω τροχαίου που είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή οχήματος.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Χαροκόπου, όταν το λευκό αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε σταθμευμένα ΙΧ και στην συνέχεια ανετράπη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του.
Δείτε βίντεο από το σημείο
Σύμφωνα με την ενημέρωση, το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Χαροκόπου, όταν το λευκό αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε σταθμευμένα ΙΧ και στην συνέχεια ανετράπη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του.
Δείτε βίντεο από το σημείο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα