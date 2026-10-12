Μαρινάκης: Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε

«Εμάς ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, ένας και μοναδικός και δεν είναι ούτε αλαζονικός στόχος, ούτε αυτοσκοπός», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος