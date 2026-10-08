Η Julianne Moore μάς ξεναγεί στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη: Ψηλά παράθυρα, φως και minimal διακόσμηση (εικόνες - βίντεο)

ΗJulianne Moore άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού της στη Νέα Υόρκη και μας έδωσε μια σπάνια ματιά στον προσωπικό της χώρο. Η ηθοποιός κατοικεί σε ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στην καρδιά του West Village, το οποίο ανακαινίστηκε πρόσφατα και συνδυάζει την ηρεμία με την εντυπωσιακή θέα στον αστικό ορίζοντα.Για τη Julianne Moore η μετακόμιση, αφότου τα παιδιά της έφυγαν από το σπίτι, ήταν περισσότερο μια ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει το στιλ και τις ανάγκες της.Η 65χρονη ηθοποιός ζούσε για χρόνια σε μια μονοκατοικία στο West Village μαζί με τον σύζυγό της, σκηνοθέτη Bart Freundlich, και τα δύο τους παιδιά, τον 28χρονο Caleb και την 24χρονη Liv. Καθώς τα παιδιά μεγάλωσαν, η οικογένεια χρειάστηκε ένα μεγαλύτερο σπίτι στο Montauk, για να βρίσκονται πιο κοντά στη φύση και την εξοχή, γεγονός που επέτρεψε στην Julianne Moore και τον σύζυγό της να αναζητήσουν έναν διαφορετικό χώρο για την καθημερινότητά τους στη Νέα Υόρκη. Η επιλογή τους ήταν αυτή η μεζονέτα δύο υπνοδωματίων στην καρδιά του West Village.«Πάντα ήθελα αυτό το διαμέρισμα», λέει η ηθοποιός μιλώντας στο archdigest, εξηγώντας ότι είχε προσέξει το συγκεκριμένο σπίτι αρκετά χρόνια νωρίτερα. «Οι ζωές αλλάζουν», σημείωσε.