Black & Berry: Οι «πειρασμοί» του μήνα που θέλουμε να προσθέσουμε στο νεσεσέρ
Black & Berry: Οι «πειρασμοί» του μήνα που θέλουμε να προσθέσουμε στο νεσεσέρ
Berry και μαύρο, δύο από τα αγαπημένα μας χρώματα για την εποχή, μας βάζουν σε cozy φθινοπωρινό mood.
Με έμπνευση τις αποχρώσεις στις συσκευασίες και την ισχυρή αποτελεσματικότητα, αυτές είναι οι δέκα αγορές που σας προτείνουμε να κάνετε μέσα στον Οκτώβριο.
Λάμψη & φροντίδα
Τα glossy χείλη αποκτούν βαθύ κερασί χρώμα με το Dior Addict Lip Glow Oil στην απόχρωση 104 Black Cherry. Η σύνθεσή του αλληλεπιδρά με το pH των χειλιών, δημιουργώντας εξατομικευμένο χρώμα και έντονη λάμψη, ενώ το έλαιο κερασιού προσφέρει θρέψη και 24ωρη ενυδάτωση. Το απαλό απλικατέρ αγκαλιάζει τέλεια τα χείλη, χαρίζοντας άνεση και λεία όψη.
Λάμψη & φροντίδα
Τα glossy χείλη αποκτούν βαθύ κερασί χρώμα με το Dior Addict Lip Glow Oil στην απόχρωση 104 Black Cherry. Η σύνθεσή του αλληλεπιδρά με το pH των χειλιών, δημιουργώντας εξατομικευμένο χρώμα και έντονη λάμψη, ενώ το έλαιο κερασιού προσφέρει θρέψη και 24ωρη ενυδάτωση. Το απαλό απλικατέρ αγκαλιάζει τέλεια τα χείλη, χαρίζοντας άνεση και λεία όψη.
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