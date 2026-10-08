Μαρικάρμεν Αμπασκάλ: Πέθανε η 87χρονη-σύμβολο των διαδηλώσεων κατά της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία
MARIE CLAIRE

Μαρικάρμεν Αμπασκάλ: Πέθανε η 87χρονη-σύμβολο των διαδηλώσεων κατά της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία

Όταν της έκαναν έξωση από ένα σπίτι όπου ζούσε για 70 χρόνια

Μαρικάρμεν Αμπασκάλ: Πέθανε η 87χρονη-σύμβολο των διαδηλώσεων κατά της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία
Η Maria del Carmen Abascal, η 87χρονη που έγινε σύμβολο των διαδηλώσεων κατά της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία όταν της έκαναν έξωση από ένα σπίτι όπου ζούσε για 70 χρόνια, έφυγε από τη ζωή, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης.

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