Μαρικάρμεν Αμπασκάλ: Πέθανε η 87χρονη-σύμβολο των διαδηλώσεων κατά της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία
Μαρικάρμεν Αμπασκάλ: Πέθανε η 87χρονη-σύμβολο των διαδηλώσεων κατά της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία
Όταν της έκαναν έξωση από ένα σπίτι όπου ζούσε για 70 χρόνια
Η Maria del Carmen Abascal, η 87χρονη που έγινε σύμβολο των διαδηλώσεων κατά της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία όταν της έκαναν έξωση από ένα σπίτι όπου ζούσε για 70 χρόνια, έφυγε από τη ζωή, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης.
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