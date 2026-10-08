«Δραπετεύσαμε από το Αφγανιστάν για να σώσουμε τις ζωές μας. Αλλάξαμε πέντε χώρες και βρεθήκαμε στη φυλακή»

ΗΜαρζιά* και η Ζαχρά* εγκατέλειψαν το Αφγανιστάν αναζητώντας ασφάλεια. Όταν έφτασαν στην Ελλάδα και απευθύνθηκαν στις αρμόδιες αρχές για να ζητήσουν προστασία, συνελήφθησαν και βρέθηκαν κρατούμενες. Οι δύο υποθέσεις, σύμφωνα με το Refugee Support Aegean, αναδεικνύουν τα προβλήματα πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου στην Αττική.Η Μαρζιά και η Ζαχρά έφτασαν στην Ελλάδα έχοντας αφήσει πίσω τους μια ζωή που δεν μπορούσαν πλέον να συνεχίσουν. Η μία ταξίδεψε μαζί με την οικογένειά της για να ξεφύγει από τους Ταλιμπάν. Η άλλη έφυγε μαζί με την κόρη της, έχοντας βιώσει χρόνια βίας.Ιστοριά 1η: «Αλλάξαμε πέντε χώρες και βρεθήκαμε στη φυλακή»«Δραπετεύσαμε από το Αφγανιστάν για να σώσουμε τις ζωές μας. Αλλάξαμε πέντε χώρες για να φτάσουμε σε κάποιο ασφαλές μέρος, και βρεθήκαμε στη φυλακή». Τα λόγια ανήκουν στη Μαρζιά*, μια γυναίκα από το Αφγανιστάν που έφτασε στην Ελλάδα μαζί με δύο από τα εγγόνια της. Είχε εγκαταλείψει τη χώρα της μαζί με την κόρη και τα εγγόνια της, καθώς η οικογένεια κινδύνευε υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Στην πορεία του ταξιδιού, όμως, η οικογένεια διαχωρίστηκε. Όταν η Μαρζιά και τα δύο εγγόνια της έφτασαν στην Ελλάδα, απευθύνθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Μαλακάσας προκειμένου να ζητήσουν άσυλο. Δεν κατάφεραν ποτέ να καταθέσουν το αίτημά τους.