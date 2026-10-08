Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ ανοίγει μέτωπο για τις παρενέργειες των εμβολίων
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Εμβόλια Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ ΗΠΑ Παρενέργειες

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ ανοίγει μέτωπο για τις παρενέργειες των εμβολίων

Σχεδιάζει νέα ερευνητική δομή στο NIH και αποζημίωση γιατρών για αναφορές σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ ανοίγει μέτωπο για τις παρενέργειες των εμβολίων
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Ευρεία ομοσπονδιακή πρωτοβουλία για τη μελέτη πιθανών βλαβών από εμβόλια προωθεί ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, με σχέδιο για νέα ερευνητική κλινική στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH) και νέο κωδικό αποζημίωσης για γιατρούς που αναφέρουν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το σχέδιο, ο Κένεντι παρουσίασε την πρωτοβουλία αυτή την εβδομάδα, κατά την πρώτη επίσκεψή του ως υπουργός Υγείας στο NIH στη Μπεθέσντα του Μέριλαντ, όπου συναντήθηκε με ασθενείς που πιστεύουν ότι έχουν υποστεί βλάβες μετά από εμβολιασμό.

Σε έγγραφα που είχε δημοσιεύσει το NIH τον Ιούνιο αναφερόταν ότι το υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με το ίδρυμα, σχεδιάζει βελτιωμένη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και νέο ερευνητικό πρόγραμμα για πιθανές βλάβες από εμβόλια, το οποίο θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλα κέντρα.

Παράλληλα, εξετάζεται νέος κωδικός αποζημίωσης για γιατρούς που υποβάλλουν αναφορές για σοβαρές παρενέργειες.

Επιφυλάξεις από ειδικούς

Η πρωτοβουλία προκαλεί επιφυλάξεις λόγω των μακροχρόνιων αμφισβητήσεων του Κένεντι για την ασφάλεια των εμβολίων και προηγούμενων ισχυρισμών του περί σύνδεσής τους με τον αυτισμό ή χρόνιες παθήσεις, οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την επιστημονική έρευνα.

Ωστόσο, ειδικοί αναγνωρίζουν ότι η παρακολούθηση σπάνιων σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών είναι αναγκαία, αρκεί να γίνεται με αυστηρή επιστημονική μεθοδολογία.

Η δρ Έλεν Τσου, πρώην μέλος συμβουλευτικής επιτροπής των CDC, σημείωσε ότι τέτοια περιστατικά πρέπει να μελετώνται ώστε να γίνονται ασφαλέστερα τα εμβόλια, ενώ ο δρ Ντάνιελ Σάλμον του Johns Hopkins υπογράμμισε ότι περισσότερη έρευνα θα ήταν χρήσιμη εφόσον είναι επιστημονικά αυστηρή.

Η περίπτωση της Μπριάν Ντρέσεν

Μεταξύ των ασθενών που συναντήθηκαν με τον Κένεντι ήταν και η Μπριάν Ντρέσεν, η οποία είχε συμμετάσχει σε κλινική δοκιμή του εμβολίου της AstraZeneca κατά της Covid-19.

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Η ίδια υποστηρίζει ότι εμφάνισε σοβαρά νευρολογικά συμπτώματα μετά τον εμβολιασμό και ότι στο NIH διαγνώστηκε με «νευροπάθεια μετά τον εμβολιασμό». Έχει προσφύγει δικαστικά κατά της AstraZeneca, με την υπόθεση να παραμένει σε εκκρεμότητα.

Η ευρύτερη εικόνα

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία στις ΗΠΑ αυξάνονται νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμό, όπως η ιλαρά, καθώς υποχωρούν τα ποσοστά εμβολιασμού.

Οι ειδικοί δημόσιας υγείας επισημαίνουν ότι, παρότι τα εμβόλια μπορούν να προκαλέσουν παρενέργειες, οι σοβαρές περιπτώσεις είναι σπάνιες και για τη μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων τα οφέλη υπερτερούν σημαντικά των κινδύνων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εκτιμήσει ότι οι εμβολιασμοί έχουν σώσει περίπου 154 εκατομμύρια ζωές σε 50 χρόνια.
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