Ο Τραμπ βραβεύει τον Μασκ με το Εθνικό Μετάλλιο Επιστήμης
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ίλον Μασκ Μετάλλιο Επιστήμη

Ο Τραμπ βραβεύει τον Μασκ με το Εθνικό Μετάλλιο Επιστήμης

Στην ίδια τελετή θα τιμηθούν επίσης οι Τζένσεν Χουάνγκ, Σεργκέι Μπριν, Λίσα Σου, Μάικλ Ντελ και Σάτια Ναντέλα

Ο Τραμπ βραβεύει τον Μασκ με το Εθνικό Μετάλλιο Επιστήμης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ίλον Μασκ, που φαίνεται να απολαύει και πάλι την ευμένεια του Ντόναλντ Τραμπ, παρά τη διένεξή τους πέρυσι, θα βραβευθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο αργότερα σήμερα: θα του απονεμηθεί το «εθνικό μετάλλιο για την επιστήμη», ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της προεδρίας. 

Πέρα από τον επικεφαλής των Tesla και SpaceX, θα βραβευθούν ο Τζένσεν Χουάνγκ (επικεφαλής της Nvidia), ο Σεργκέι Μπριν (συνιδρυτής της Google) κι η Λίσα Σου (διευθύνουσα σύμβουλος της AMD) σε εκδήλωση στην Ουάσιγκτον. 



Ο Μάικλ Ντελ, ιδρυτής και επικεφαλής του αμερικανικού κολοσσού της τεχνολογίας Dell, κι ο Σάτια Ναντέλα, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, θα τιμηθούν παράλληλα με το «εθνικό μετάλλιο για την τεχνολογία και την καινοτομία» στην ίδια εκδήλωση. 

«Η κυβέρνηση Τραμπ είναι ευγνώμων για τις συνεισφορές αυτών των απίστευτων ηγετών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της που έλαβε το AFP η Λιζ Χιούστον, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. 

Ο Λευκός Οίκος θύμισε πως θείος του προέδρου, ο Τζον Τζ. Τραμπ, είχε λάβει το εθνικό μετάλλιο για την επιστήμη το 1983. Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ιδιαίτερα υπερήφανος για την κληρονομιά αυτή. 

Σε πρόσφατη συνέντευξή του διαβεβαίωσε ότι στον θείο του, φυσικό που δίδασκε στο περίβλεπτο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT), οφείλει τον τόσο υψηλό «δείκτη νοημοσύνης» που καυχιέται συχνά πως έχει. 

Κλείσιμο
Ο Ίλον Μασκ, μέγας υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική εκστρατεία του, την οποία χρηματοδότησε γενναία, ανέλαβε μετά την επιστροφή του ρεπουμπλικάνου στην εξουσία το καθήκον να περικόψει δραστικά τις δαπάνες του αμερικανικού δημοσίου. 

Για μήνες, ήταν πανταχού παρών στον Λευκό Οίκο. 

Αλλά οι δυο τους ενεπλάκησαν σε δημόσια διένεξη στην αρχή του καλοκαιριού του 2025, έπειτα από επικρίσεις του Ίλον Μασκ για τις δημοσιονομικές κατευθύνσεις του Ντόναλντ Τραμπ. 

Κατόπιν ο πολυσχιδής επιχειρηματίας και πολυδισεκατομμυριούχος ήρθε πάντως σταδιακά και πάλι κοντά στην κυβέρνηση Τραμπ.

Πρόσφατα, του ανατέθηκε αποστολή από το Πεντάγωνο, που έχει υπογράψει μεγάλα συμβόλαια με εταιρείες του: να εντοπίσει τεχνολογίες και όπλα που θα χρειαστούν οι ΗΠΑ σε μελλοντικούς πολέμους. 

Ο Ίλον Μασκ ήταν ανάμεσα σε επικεφαλής εταιρειών του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο κώδικα «δεοντολογίας».
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης