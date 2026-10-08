Γαλλία: Ο δήμαρχος που προσπάθησε να προστατεύσει τους μαθητές του από την αστυνομία – Δείτε video
Γαλλία: Ο δήμαρχος που προσπάθησε να προστατεύσει τους μαθητές του από την αστυνομία – Δείτε video
Ο Bally Bagayoko βρέθηκε ανάμεσα στις δυνάμεις καταστολής και νεαρούς διαδηλωτές, την ώρα που οι κινητοποιήσεις για την κατάσταση στα γαλλικά σχολεία κλιμακώνονται.
Δακρυγόνα δέχθηκε ο δήμαρχος του Σεν-Ντενί, Bally Bagayoko, όταν μπήκε ανάμεσα στις δυνάμεις των ΜΑΤ και νεαρούς διαδηλωτές, κατά τη διάρκεια μεγάλης διαδήλωσης στο Παρίσι.
Ο δήμαρχος παρενέβη όταν η ένταση μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών άρχισε να κλιμακώνεται. Σε εικόνες από την κινητοποίηση φαίνεται να στέκεται ανάμεσα στις γραμμές των νεαρών διαδηλωτών και των αστυνομικών, πριν βρεθεί μέσα στο σύννεφο των δακρυγόνων, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας κινήθηκαν εναντίον του πλήθους.
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Ο δήμαρχος παρενέβη όταν η ένταση μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών άρχισε να κλιμακώνεται. Σε εικόνες από την κινητοποίηση φαίνεται να στέκεται ανάμεσα στις γραμμές των νεαρών διαδηλωτών και των αστυνομικών, πριν βρεθεί μέσα στο σύννεφο των δακρυγόνων, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας κινήθηκαν εναντίον του πλήθους.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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