Ποια ήταν η ηθοποιός που υποδύθηκε τη μητέρα του Σούπερμαν και πέθανε 102 ετών - Συνεργάστηκε με Χίτσκοκ και Μπράντο

Η Eva Marie Saint, μία από τις τελευταίες μεγάλες πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του Hollywood των δεκαετιών του ’40 και του ’50, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών.Η καριέρα της στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη εκτεινόταν σε έξι δεκαετίες. Έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στο πλευρό του Marlon Brando στην εμβληματική ταινία On the Waterfront του Elia Kazan, πρωταγωνίστησε στο κλασικό θρίλερ του Alfred Hitchcock, North by Northwest και, σε μία από τις τελευταίες κινηματογραφικές εμφανίσεις της, υποδύθηκε τη Martha Kent, τη θετή μητέρα του Superman, στην ταινία Superman Returns του 2006.