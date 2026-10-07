Louis Vuitton Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027: Οι ωραιότερες εμφανίσεις από τη front row
MARIE CLAIRE

Louis Vuitton Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027: Οι ωραιότερες εμφανίσεις από τη front row

Ποιες celebrities βρέθηκαν στην πρώτη σειρά της επίδειξης και τι φόρεσαν.

Louis Vuitton Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027: Οι ωραιότερες εμφανίσεις από τη front row
Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του κινηματογράφου και της μουσικής έδωσαν ραντεβού χθες στο Παρίσι για την παρουσίαση της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 του οίκου Louis Vuitton, μετατρέποντας τη front row σε ένα ξεχωριστό θέαμα. Ανάμεσα στις καλεσμένες της επίδειξης, η Emma Stone, η Zendaya, η Chloë Grace Moretz και η Lisa τράβηξαν τα βλέμματα με εμφανίσεις που συνδύαζαν το έντονο χρώμα, τις πλούσιες υφές και τις γλυπτικές λεπτομέρειες.

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