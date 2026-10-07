Louis Vuitton Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027: Οι ωραιότερες εμφανίσεις από τη front row
Louis Vuitton Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027: Οι ωραιότερες εμφανίσεις από τη front row
Ποιες celebrities βρέθηκαν στην πρώτη σειρά της επίδειξης και τι φόρεσαν.
Ποιες celebrities βρέθηκαν στην πρώτη σειρά της επίδειξης και τι φόρεσαν.
Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του κινηματογράφου και της μουσικής έδωσαν ραντεβού χθες στο Παρίσι για την παρουσίαση της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 του οίκου Louis Vuitton, μετατρέποντας τη front row σε ένα ξεχωριστό θέαμα. Ανάμεσα στις καλεσμένες της επίδειξης, η Emma Stone, η Zendaya, η Chloë Grace Moretz και η Lisa τράβηξαν τα βλέμματα με εμφανίσεις που συνδύαζαν το έντονο χρώμα, τις πλούσιες υφές και τις γλυπτικές λεπτομέρειες.
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