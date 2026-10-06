Από το Lagos στη Chanel: Η Rachel Ojuromi έκανε το προσωπικό της manifestation catwalk
MARIE CLAIRE

Από το Lagos στη Chanel: Η Rachel Ojuromi έκανε το προσωπικό της manifestation catwalk

Η Rachel Ojuromi είχε γίνει γνωστή από το λογαριασμό της στο Instagram

Από το Lagos στη Chanel: Η Rachel Ojuromi έκανε το προσωπικό της manifestation catwalk
Τον περασμένο Μάιο έκανε τη δική της αυτοσχέδια Chanel πασαρέλα στους δρόμους της Νιγηρίας εμπνευσμένη από το show που είχε στήσει ο Matthieu Blazy για τον οίκο. Χθες, περπάτησε στην πραγματική. Αν αυτό δεν είναι manifestation, τότε τι είναι;

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης