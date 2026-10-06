Από το Lagos στη Chanel: Η Rachel Ojuromi έκανε το προσωπικό της manifestation catwalk
Από το Lagos στη Chanel: Η Rachel Ojuromi έκανε το προσωπικό της manifestation catwalk
Η Rachel Ojuromi είχε γίνει γνωστή από το λογαριασμό της στο Instagram
Τον περασμένο Μάιο έκανε τη δική της αυτοσχέδια Chanel πασαρέλα στους δρόμους της Νιγηρίας εμπνευσμένη από το show που είχε στήσει ο Matthieu Blazy για τον οίκο. Χθες, περπάτησε στην πραγματική. Αν αυτό δεν είναι manifestation, τότε τι είναι;
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