Από το Lagos στη Chanel: Η Rachel Ojuromi έκανε το προσωπικό της manifestation catwalk

Τον περασμένο Μάιο έκανε τη δική της αυτοσχέδια Chanel πασαρέλα στους δρόμους της Νιγηρίας εμπνευσμένη από το show που είχε στήσει ο Matthieu Blazy για τον οίκο. Χθες, περπάτησε στην πραγματική. Αν αυτό δεν είναι manifestation, τότε τι είναι;