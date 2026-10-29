Πανσερραϊκός για την αφαίρεση βαθμών: Η τελευταία λέξη δεν ειπώθηκε
Πανσερραϊκός για την αφαίρεση βαθμών: Η τελευταία λέξη δεν ειπώθηκε
Οι Σερραίοι τοποθετήθηκαν για την απόρριψη της έφεσης τους και τη διατήρηση του -4
Ο Πανσερραϊκός τοποθετήθηκε για την απόρριψη της έφεσης του από την Επιτροπή της ΕΠΟ και τη διατήρηση του -4 στη φετινή βαθμολογία στη δεύτερη κατηγορία που αγωνίζεται.
Το -4 του είχε επιβληθεί για τα ματς με το Βόλο τη σεζόν 2024-25. Οι δύο ομάδες είχαν τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ομοσπονδίας καθώς κρίθηκαν ένοχες για τη χειραγώγηση των μεταξύ τους αγώνων για τα play out εκείνης της αγωνιστικής περιόδου.
Οι Σερραίοι αναφέρουν πως θα διεκδικήσουν τη δικαίωση και δεν έχει ειπωθεί η τελευταία λέξη ακόμα.
Η τοποθέτηση του Πανσερραϊκού στα social media: «Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ επιβεβαίωσε, δυστυχώς, τους χειρότερους φόβους μας, σε μια διαδικασία που δεν μπήκε καν στον κόπο να απαντήσει στα νομικά μας επιχειρήματα και άνοιξε τον ασκό του Αιόλου.
Θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους την δικαίωση μας, την αποκατάσταση της αλήθειας και της αξιοπρέπειας του συλλόγου μας και των ανθρώπων που ξαναέχτισαν την ομάδα από το μηδέν.
Ο Πανσερραϊκός δεν καταδικάζεται με βάση τις εντυπώσεις, την σκοπιμότητα και χωρίς στοιχεία!
Η τελευταία λέξη δεν ειπώθηκε».
Το -4 του είχε επιβληθεί για τα ματς με το Βόλο τη σεζόν 2024-25. Οι δύο ομάδες είχαν τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ομοσπονδίας καθώς κρίθηκαν ένοχες για τη χειραγώγηση των μεταξύ τους αγώνων για τα play out εκείνης της αγωνιστικής περιόδου.
Οι Σερραίοι αναφέρουν πως θα διεκδικήσουν τη δικαίωση και δεν έχει ειπωθεί η τελευταία λέξη ακόμα.
Η τοποθέτηση του Πανσερραϊκού στα social media: «Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ επιβεβαίωσε, δυστυχώς, τους χειρότερους φόβους μας, σε μια διαδικασία που δεν μπήκε καν στον κόπο να απαντήσει στα νομικά μας επιχειρήματα και άνοιξε τον ασκό του Αιόλου.
Θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους την δικαίωση μας, την αποκατάσταση της αλήθειας και της αξιοπρέπειας του συλλόγου μας και των ανθρώπων που ξαναέχτισαν την ομάδα από το μηδέν.
Ο Πανσερραϊκός δεν καταδικάζεται με βάση τις εντυπώσεις, την σκοπιμότητα και χωρίς στοιχεία!
Η τελευταία λέξη δεν ειπώθηκε».
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