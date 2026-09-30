Βίκυ Καγιά: Με κόκκινο φόρεμα σε φιλανθρωπική εκδήλωση
MARIE CLAIRE

Βίκυ Καγιά: Με κόκκινο φόρεμα σε φιλανθρωπική εκδήλωση

Στο ΚΠΣΙΝ

Βίκυ Καγιά: Με κόκκινο φόρεμα σε φιλανθρωπική εκδήλωση
Ρόλο παρουσιάστριας ανέλαβε η Βίκυ Καγιά στη φιλανθρωπική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με τίτλο «Red Dress – Η αλήθεια της καρδιάς».

 
Το μοντέλο και επιχειρηματίας εμφανίστηκε φορώντας ένα κόκκινο φόρεμα με ντεκολτέ V και σχίσιμο στον μηρό, το οποίο συνδύασε με διακριτικά κοσμήματα και κόκκινο κραγιόν.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης