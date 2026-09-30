Βίκυ Καγιά: Με κόκκινο φόρεμα σε φιλανθρωπική εκδήλωση
Βίκυ Καγιά: Με κόκκινο φόρεμα σε φιλανθρωπική εκδήλωση
Στο ΚΠΣΙΝ
Ρόλο παρουσιάστριας ανέλαβε η Βίκυ Καγιά στη φιλανθρωπική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με τίτλο «Red Dress – Η αλήθεια της καρδιάς».
Το μοντέλο και επιχειρηματίας εμφανίστηκε φορώντας ένα κόκκινο φόρεμα με ντεκολτέ V και σχίσιμο στον μηρό, το οποίο συνδύασε με διακριτικά κοσμήματα και κόκκινο κραγιόν.
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Το μοντέλο και επιχειρηματίας εμφανίστηκε φορώντας ένα κόκκινο φόρεμα με ντεκολτέ V και σχίσιμο στον μηρό, το οποίο συνδύασε με διακριτικά κοσμήματα και κόκκινο κραγιόν.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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