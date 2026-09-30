Κίτρινο lip gloss: Η απρόσμενη απόχρωση που έχει αγαπηθεί όσο καμία άλλη στα social media το τελευταίο διάστημα

Ένα lip gloss είναι από εκείνα τα προϊόντα που βρίσκουν πάντα χώρο στην τσάντα μας. Το χρησιμοποιούμε μόνο του για λίγη έξτρα λάμψη, πάνω από το αγαπημένο μας κραγιόν ή ακόμη και πάνω από ένα μολύβι χειλιών όταν θέλουμε ένα πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Οι αποχρώσεις του, όμως, κινούνται συνήθως σε γνώριμη γκάμα: διάφανο, nude, ροζ, peach ή λίγο πιο berry. Η νέα τάση έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα και θέλει το gloss μας στην πιο εντυπωσιακή κίτρινη απόχρωση.