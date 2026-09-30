Κίτρινο lip gloss: Η απρόσμενη απόχρωση που έχει αγαπηθεί όσο καμία άλλη στα social media το τελευταίο διάστημα
Κίτρινο lip gloss: Η απρόσμενη απόχρωση που έχει αγαπηθεί όσο καμία άλλη στα social media το τελευταίο διάστημα
Τι είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό;
Ένα lip gloss είναι από εκείνα τα προϊόντα που βρίσκουν πάντα χώρο στην τσάντα μας. Το χρησιμοποιούμε μόνο του για λίγη έξτρα λάμψη, πάνω από το αγαπημένο μας κραγιόν ή ακόμη και πάνω από ένα μολύβι χειλιών όταν θέλουμε ένα πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Οι αποχρώσεις του, όμως, κινούνται συνήθως σε γνώριμη γκάμα: διάφανο, nude, ροζ, peach ή λίγο πιο berry. Η νέα τάση έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα και θέλει το gloss μας στην πιο εντυπωσιακή κίτρινη απόχρωση.
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