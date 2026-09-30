Olivia Colman: Τα μακριά γκρίζα μαλλιά της είναι η πιο chic έμπνευση για γυναίκες άνω των 50

Η ηθοποιός αφήνει πίσω το signature pixie κούρεμά της και αποδεικνύει ότι οι ασημί μπούκλες μπορούν να δείχνουν σύγχρονες και κομψές.



Η Olivia Colman αποφάσισε να αφήσει για λίγο στην άκρη το signature pixie cut της και να μας δείξει μια εντελώς διαφορετική πλευρά του στιλ της. Στο Zurich Film Festival, η 52χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε με μακριά, γκρίζα και φυσικά σγουρά μαλλιά, δημιουργώντας ένα look που είναι κομψό και σύγχρονο.



Η αλλαγή ήταν αρκετή για να τραβήξει τα βλέμματα, κυρίως επειδή έχουμε συνηθίσει την Olivia Colman με κοντά μαλλιά. Η τελευταία φορά που την είχαμε δει με τόσο μακριά μαλλιά σε δημόσια εμφάνιση ήταν το 2017, κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας «Murder on the Orient Express».

30.09.2026, 13:00