Olivia Colman: Τα μακριά γκρίζα μαλλιά της είναι η πιο chic έμπνευση για γυναίκες άνω των 50
Olivia Colman: Τα μακριά γκρίζα μαλλιά της είναι η πιο chic έμπνευση για γυναίκες άνω των 50
Η ηθοποιός αφήνει πίσω το signature pixie κούρεμά της και αποδεικνύει ότι οι ασημί μπούκλες μπορούν να δείχνουν σύγχρονες και κομψές.
Η Olivia Colman αποφάσισε να αφήσει για λίγο στην άκρη το signature pixie cut της και να μας δείξει μια εντελώς διαφορετική πλευρά του στιλ της. Στο Zurich Film Festival, η 52χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε με μακριά, γκρίζα και φυσικά σγουρά μαλλιά, δημιουργώντας ένα look που είναι κομψό και σύγχρονο.
Η αλλαγή ήταν αρκετή για να τραβήξει τα βλέμματα, κυρίως επειδή έχουμε συνηθίσει την Olivia Colman με κοντά μαλλιά. Η τελευταία φορά που την είχαμε δει με τόσο μακριά μαλλιά σε δημόσια εμφάνιση ήταν το 2017, κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας «Murder on the Orient Express».
Η αλλαγή ήταν αρκετή για να τραβήξει τα βλέμματα, κυρίως επειδή έχουμε συνηθίσει την Olivia Colman με κοντά μαλλιά. Η τελευταία φορά που την είχαμε δει με τόσο μακριά μαλλιά σε δημόσια εμφάνιση ήταν το 2017, κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας «Murder on the Orient Express».
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