Η γνωστή ηθοποιός που έχει πέσει θύμα βιασμού και στηρίζει την καταγγέλουσα του ομαδικού βιασμού στις ΗΠΑ

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της καταγγελίας για τον ομαδικό βιασμό μιας πρώην φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Cornell, καθώς οι εισαγγελικές αρχές της κομητείας Tompkins στη Νέα Υόρκη ανακοίνωσαν ότι θα την επανεξετάσουν. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες κόσμου, ανάμεσά τους και η ηθοποιός Mariska Hargitay, που είναι θύμα βιασμού, τάσσεται δημόσια στο πλευρό της καταγγέλλουσας και ζητά λογοδοσία.Για την ίδια υπόθεση τοποθετήθηκε και η Florence Pugh. Διαβάστε εδώ όσα είπε.Η γυναίκα, η οποία ήταν 20 ετών όταν φέρεται να ναρκώθηκε και να έπεσε θύμα «ομαδικού βιασμού» τον Οκτώβριο του 2024, κατονόμασε σε αγωγή που κατέθεσε στις 16 Σεπτεμβρίου επτά πρώην μέλη της αδελφότητας Chi Phi του Cornell, το παράρτημα Xi της αδελφότητας, το οποίο έκτοτε έχει κλείσει, το ίδιο το πανεπιστήμιο, τη φοιτητική αδελφότητα Tri Delta και το παράρτημά της Alpha Beta, μεταξύ άλλων εναγομένων.Στην αστική αγωγή γίνεται λόγος, μεταξύ άλλων, για σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση, αμέλεια, καθώς και παραβίαση της πολιτειακής νομοθεσίας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων.Μετά την κατάθεση της αγωγής, η εισαγγελία της κομητείας Tompkins ανακοίνωσε στις 28 Σεπτεμβρίου ότι θα ανοίξει εκ νέου την υπόθεση. Δεν είχαν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες μετά την ένορκη κατάθεση της καταγγέλλουσας στην αστυνομία του Πανεπιστημίου Cornell τον Νοέμβριο του 2024, καθώς, σύμφωνα με τον εισαγγελέα Matthew Van Houten, δεν υπήρχαν «στοιχεία» που να αποδεικνύουν ότι η ίδια «είχε εκφράσει ξεκάθαρα ότι δεν συναινούσε στην πράξη» ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια κεταμίνης και αλκοόλ.