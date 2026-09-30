Η Μάρα Δεσύπρη είναι προσκεκλημένη στο 8ο Marie Claire Power Trip
Η Μάρα Δεσύπρη είναι προσκεκλημένη στο 8ο Marie Claire Power Trip
Η γυναίκα που δεν έμεινε ποτέ σε έναν μόνο ρόλο, έρχεται στο ετήσιο συνέδριο του Marie Claire να μιλήσει για το πώς μπορούμε να επαναπροσδιορίζουμε διαρκώς τον εαυτό μας, χωρίς συμβιβασμούς.
Από το modelling και το styling στη φωτογραφία, την τέχνη και τα προσωπικά projects: η Μάρα Δεσύπρη έχει κάνει την επανεφεύρεση του εαυτού της τρόπο ζωής. Και αυτή ακριβώς η διαδρομή την κάνει μια ξεχωριστή φωνή στη συζήτηση του 8ου Marie Claire Power Trip, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.
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