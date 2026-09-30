Η Μάρα Δεσύπρη είναι προσκεκλημένη στο 8ο Marie Claire Power Trip

Από το modelling και το styling στη φωτογραφία, την τέχνη και τα προσωπικά projects: η Μάρα Δεσύπρη έχει κάνει την επανεφεύρεση του εαυτού της τρόπο ζωής. Και αυτή ακριβώς η διαδρομή την κάνει μια ξεχωριστή φωνή στη συζήτηση του 8ου Marie Claire Power Trip, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.