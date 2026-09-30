Η Μάρα Δεσύπρη είναι προσκεκλημένη στο 8ο Marie Claire Power Trip
MARIE CLAIRE

Η Μάρα Δεσύπρη είναι προσκεκλημένη στο 8ο Marie Claire Power Trip

Η γυναίκα που δεν έμεινε ποτέ σε έναν μόνο ρόλο, έρχεται στο ετήσιο συνέδριο του Marie Claire να μιλήσει για το πώς μπορούμε να επαναπροσδιορίζουμε διαρκώς τον εαυτό μας, χωρίς συμβιβασμούς.

Η Μάρα Δεσύπρη είναι προσκεκλημένη στο 8ο Marie Claire Power Trip
Από το modelling και το styling στη φωτογραφία, την τέχνη και τα προσωπικά projects: η Μάρα Δεσύπρη έχει κάνει την επανεφεύρεση του εαυτού της τρόπο ζωής. Και αυτή ακριβώς η διαδρομή την κάνει μια ξεχωριστή φωνή στη συζήτηση του 8ου Marie Claire Power Trip, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.
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