Διάφανα υφάσματα, λουλούδια και μια νέα εκδοχή του New Look στη συλλογή Dior Ανοιξη/Καλοκαίρι 2027
MARIE CLAIRE

Διάφανα υφάσματα, λουλούδια και μια νέα εκδοχή του New Look στη συλλογή Dior Ανοιξη/Καλοκαίρι 2027

Στους κήπους του Κεραμεικού, ο Jonathan Anderson παρουσίασε την πιο ανάλαφρη και ολοκληρωμένη συλλογή του μέχρι σήμερα για τον οίκο.

Διάφανα υφάσματα, λουλούδια και μια νέα εκδοχή του New Look στη συλλογή Dior Ανοιξη/Καλοκαίρι 2027

Στους κήπους του Κεραμεικού στο Παρίσι, ο Jonathan Anderson παρουσίασε την πιο ανάλαφρη συλλογή του μέχρι σήμερα για τον Dior. Για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2027, οι βαριές κατασκευές του ντεμπούτου του έδωσαν τη θέση τους σε διάφανα υφάσματα, ρευστές γραμμές και χρώματα που θύμιζαν ακουαρέλα.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης