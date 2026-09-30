Διάφανα υφάσματα, λουλούδια και μια νέα εκδοχή του New Look στη συλλογή Dior Ανοιξη/Καλοκαίρι 2027

Στους κήπους του Κεραμεικού στο Παρίσι, ο Jonathan Anderson παρουσίασε την πιο ανάλαφρη συλλογή του μέχρι σήμερα για τον Dior. Για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2027, οι βαριές κατασκευές του ντεμπούτου του έδωσαν τη θέση τους σε διάφανα υφάσματα, ρευστές γραμμές και χρώματα που θύμιζαν ακουαρέλα.



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