Η Ντακότα Τζόνσον έδωσε στο naked dress μια πιο εκλεπτυσμένη διάσταση
MARIE CLAIRE

Η Ντακότα Τζόνσον έδωσε στο naked dress μια πιο εκλεπτυσμένη διάσταση

Στη σκηνή των MTV Video Music Awards.

Η Ντακότα Τζόνσον έδωσε στο naked dress μια πιο εκλεπτυσμένη διάσταση
Παρότι οι περισσότεροι σταρ παρέκαμψαν την καθιερωμένη φωτογράφιση στο κόκκινο χαλί, η σκηνή των MTV Video Music Awards γέμισε με μεγάλα ονόματα. Η Sabrina Carpenter, η Kacey Musgraves και άλλοι προτίμησαν να κάνουν την εμφάνισή τους απευθείας στη ζωντανή μετάδοση, μπροστά στο τηλεοπτικό κοινό.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης