Η Ντακότα Τζόνσον έδωσε στο naked dress μια πιο εκλεπτυσμένη διάσταση
Η Ντακότα Τζόνσον έδωσε στο naked dress μια πιο εκλεπτυσμένη διάσταση
Στη σκηνή των MTV Video Music Awards.
Στη σκηνή των MTV Video Music Awards.
Παρότι οι περισσότεροι σταρ παρέκαμψαν την καθιερωμένη φωτογράφιση στο κόκκινο χαλί, η σκηνή των MTV Video Music Awards γέμισε με μεγάλα ονόματα. Η Sabrina Carpenter, η Kacey Musgraves και άλλοι προτίμησαν να κάνουν την εμφάνισή τους απευθείας στη ζωντανή μετάδοση, μπροστά στο τηλεοπτικό κοινό.
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