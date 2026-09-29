Φλόρενς Πιου: Ξέσπασε για υπόθεση ομαδικού βιασμού σε πανεπιστήμιο - «Η δολοφονία μιας ψυχής»
MARIE CLAIRE

Φλόρενς Πιου: Ξέσπασε για υπόθεση ομαδικού βιασμού σε πανεπιστήμιο - «Η δολοφονία μιας ψυχής»

Κανένας από τους φερόμενους ως εμπλεκόμενους δεν συλλήφθηκε

Φλόρενς Πιου: Ξέσπασε για υπόθεση ομαδικού βιασμού σε πανεπιστήμιο - «Η δολοφονία μιας ψυχής»
Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι μια πρώην φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Cornell κατηγόρησε επτά άνδρες ότι τη νάρκωσαν και τη βίασαν σε πάρτι φοιτητικής αδελφότητας τον Οκτώβριο του 2024. Οι καταγγελίες δημοσιοποιήθηκαν μόνο αφού η ίδια κατέθεσε αγωγή εναντίον του πανεπιστημίου. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, μετά από έρευνα που διεξήχθη στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, δύο από τους κατηγορούμενους αποβλήθηκαν, ενώ στους υπόλοιπους επιβλήθηκαν ηπιότερες κυρώσεις, όπως προσωρινή αποβολή, συμμετοχή σε εργαστήρια ή η υποχρέωση συγγραφής εργασιών. Κανένας δεν συνελήφθη.

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